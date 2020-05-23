日本4月遊客人數驟減99.9％　料當地經濟迎來「至暗時刻」

新冠肺炎病例在日本呈下降趨勢，有媒體表示，遊客人數驟減99.9%，日本經濟或迎來「至暗時刻」。

《每日經濟新聞》周五（22日）報道，日本觀光廳5月20日發佈的估算數據顯示，4月到訪日本的外籍遊客僅為2,900人次，較2019年同期大幅減少99.9％，降幅創紀錄。

新冠疫情令多國採取出入境限制措施。據悉，自日本1964年開始統計以來，這是首次出現單月訪日遊客不足10,000人的情況。另外，日本4月出境約3,900人次，按年減少99.8％。

2020年1月至4月，累計訪日遊客較2019年同期減少64.1％，降至394.28萬人次。訪日遊客數量預期將維持低位，住宿和交通等面臨巨大打擊。

從地域分佈看，2019年4月以726,132人次居首的中國大陸遊客，2020年4月降至200人次。韓國遊客從2019年4月的566,624人次減少至300人次，美國遊客則從403,467人次降至300人次。

由於新冠疫情，日本政府4月7日宣佈緊急狀態，呼籲民眾減少不必要外出、非必要行業人員在家辦公，希望把人際密切接觸的機率減少70％至80％。

另外，日本財務省21日公佈的最新數據顯示，受新冠肺炎疫情拖累，4月日本出口按年下降21.9%，創2009年金融危機以來最大跌幅。

日本政府4月23日發表的月度經濟報吿說，受新冠疫情擴散影響，目前日本經濟形勢迅速「惡化」，情況極為嚴峻。這是日本政府自2009年5月以來首次在經濟形勢評估中使用「惡化」一詞。