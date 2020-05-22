【持續更新】美三大指數早段偏軟　道指跌23點

亞太區股市普遍低收，歐洲區股市承接跌勢，其中富時指數已跌穿6000點。

【21:34】美三大指數早段偏軟

美三大指數早段偏軟，道指最新報24450點，跌23點或0.1%，標普指數最新報2946點，跌2點或0.1%，納指最新報9280點，跌3點或0.04%。

【20:18】美三大指數期貨轉升

美股三大指數期貨轉升，最新報24429點，升53點或0.2%，標普期貨升5點或0.2%，最新報2942點，納指期貨升不足1點，最新報9356點。

【18:36】恒指夜期低水72點

港匯轉弱，最新報7.7556，跌9點子。

恒指夜期最新報22930點，上升157點，低水72點。

【18:29】歐洲股市跌幅收窄

歐洲股市表現有改善，英國富時跌62點或1%，最新報5953點，法國CAC指數最新報4435點，跌9點或0.2%，德國DAX指數最新報11010點，跌55點或0.5%，西班牙IBEX指數最新報6711點，升24點或0.4%，意大利MIB指數最新報17216點，升129點或0.8%。

【18:24】美三大指數期貨跌幅收窄

美三大指數期貨跌幅收窄，道指期貨最新報24282點，跌94點或0.4%，標普期貨最新報2926點，跌10點或0.4%，納指期貨最新報9306點，跌49點或0.5%。

【15:24】道指期貨跌241點

美國三大指數期貨皆下跌，道指期貨最新報24135點，跌241點或1%，標普期貨最新報2908點，跌28點或1%，納指期貨最新報9255點，跌100點或1.1%。

歐洲股市普遍向下，英國富時指數最新報5908點，跌106點或1.8%，德國DAX指數最新報10898點，跌167點或1.5%，法國CAC指數最新報4382點，跌62點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6613點，跌73點或1.1%，意大利MIB指數最新報16891點，跌195點或1.1%。