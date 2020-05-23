【新冠肺炎】疫情鞏固美元全球霸主地位 ？

新冠肺炎危機暴露出了歐元區的脆弱性，同時鞏固了美國聯邦儲備委員會作為全球最後貸款人的角色，這可能對歐元有朝一日取代美元成為全球首選貨幣的想法造成致命打擊。

《路透》週五（22日）報道，這幾個月以來已經突顯出美元在全球貿易、投資、借貸和央行儲備中的主導地位，甚至可能更形鞏固，特別是受美國和歐洲不同的危機應對影響。

法國和德國本週提議設立一項歐盟復甦基金，由成員國聯合發債來提供資金，如果該提議能夠增強歐盟內部的凝聚力，那麼歐元的國際地位可能會得到提升。

３月恐慌反映對美元依賴

但經濟學家表示，即使該提議能在5月底的歐盟會議上獲得通過，圍繞預算支出或發行新冠債券以援助較貧困國家的爭論，已再次引發了人們對歐元可能分崩離析的擔憂。

3月市場恐慌期間，突顯出全球對美元的依賴，當時企業爭搶美元流動性以支付帳單、贖回債務或只是增加緩衝資金。

外交關係委員會國際經濟學資深研究員Brad Setser表示，這證明在危機時期能取得美元是最重要的，因此「各個央行將預期，未來他們將需持有美元」。

這股熱潮讓美元在10天內就抽升8%，在美聯儲與多家央行建立互換額度以確保美元供應無虞之後，爭搶美元的熱潮才平息下來