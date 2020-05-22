恒生股東會　錢果豐：經濟前景收縮兼低息環境考驗利息收入

恒生銀行（0011）舉行股東會，董事長錢果豐表示，香港GDP今年第一季按年收縮8.9%，預計全年也會收縮，而內地第一季GDP衰退6.8%，是近年來首次負增長，如此經濟前景及低息環境下，有機會為銀行業帶來考驗，無論是利息收入、財富管理業務，尤其是預期信貸損失準備、資產組合、估值上包括物業及投資組合都會有所影響。

錢果豐指出，決定股息水平時，已考慮盈利、監管規定、發展機遇及經濟前景等因素，疫情對環球經濟帶來史無前例不明確因素及挑戰，雖然本地監管機構沒有劃一要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備，應對將來潛在挑戰，用以支持香港經濟活動，為平衡社會各持者利益，該行採取審慎管方式管理業務，包括股息派發。

展望未來，經營環境繼續充滿嚴峻挑戰，近期失業率升至5.2%，亦顯示香港經濟可能要面對另一衝擊，持續的社會動盪，以及年初爆發的新冠肺炎引起的公共衛生問題帶來的不利影響，可能進一步增加經濟下行的風險。

料今年內地經濟放緩

他又指，受肺炎影響，環球經濟不景氣，未來幾月，內地經濟可能持續遇到阻力，內地政府為支持經濟增長而持續採取財政、貨幣政策的新措施或助紓這些挑戰帶來的不利影響，但仍預計今年內地國內生產總值增長會較去年放緩。

他強調，該行財務狀況維持穩健，並擁有強大資金基礎，董事會會審視餘下一年的股息派發，該行為股東創造長遠價值的宗旨維持不變。會否及何時購回股份，需視乎當時市場情況及該行資金安排，董事會只有在符合該行及股東整體利益的情況下才會考慮購回股份。由1999年至今，該行未曾行使回購授權。

錢果豐：不應只注重短期股價波動

被股東問到股價下跌至難以接受水平，有否改善管理及增加收益的計劃。錢回應指，股價走向受多因素影響，包括市場環境、股票供求，總括而言，該行股價一向保持平穩，有穩健的財務表現及良好管治，致力提升股東回報，不應只注重短期的股價波動，該行會繼續鞏固該行長遠持續發展，確保能續為股東創造價值。

鄭慧敏表示，恒生銀行貸款質素保持良好。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，該行貸款質素保持良好，去年雖有中美貿易戰，亦有社會運動影響，但整體壞帳對貸款比率有下跌，證明該行貸款質素相當良好，如此基礎下今年雖有疫情影響，但該行審慎管理貸款質素，希望保持良好表現。疫情影響下，預期公司營運及業績會受到影響，主要是低息環境對整個銀行業界有負面影響，客戶活動及需求亦減少。該行暫無計劃裁員。