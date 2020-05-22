英國陷於數百年來最嚴重衰退

《路透》調查發現，英國正在經歷幾個世紀以來最嚴重的經濟衰退，但新冠肺炎大流行造成的破壞並不足以促使英國央行採行負利率。

《路透》報道，全球感染病毒的人數超過500萬人，逾32.7萬人死亡。英國雖然自3月23日開始採取管控措施，要求居民待在家中，企業也關閉停工，但與新冠肺炎有關的死亡人數仍居歐洲最高。

4月3日，在英國倫敦，顧客在一家超市外排隊時保持大約兩米的安全距離。 英國衛生部4月3日發佈的數據顯示，該國新冠肺炎確診病例累計達38,168例。（新華社）

5月19日至21日進行的調查發現，英國經濟活動幾乎停擺意味著本季度經濟將萎縮17.5%，幅度遠遠大於4月預估的13.1%。最壞情況下，這一季經濟料萎縮22.5%。

但假設至少解除部分封鎖措施，復甦將比之前的預期強，第二季增長將激升至11.9%。

「機動車行駛和能源消耗等每日數據及零售銷售等每週數據顯示，經濟在4月觸及最低點，5月已開始復甦，」Pantheon Macroeconomics分析師Samuel Tombs稱。

接受調查的70多位經濟學家的預估中值顯示，英國經濟2020年將萎縮7.7%，然後在2021年恢復增長5.2%。

英國退出歐盟後的過渡期將在2020年12月底結束，這使得近期前景進一步籠罩陰霾。儘管發生疫情大流行，英國曾表示不會要求延期。

一項涵蓋從2021年起貿易、漁業和安全等諸多領域的新協議的談判陷入僵局，該談判的一個關鍵期限為6月底，屆時歐盟和英國將評估談判進展。

分析師一致表示，雙方終將達成貿易協議，而自2016年6月英國公投決定退歐以來的路透調查也顯示，這是最有可能出現的結果。但最新調查表明協議內容將不包括英國頗具優勢的服務業。