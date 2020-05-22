英國新冠疫苗初步試驗失利　仍被美國提前買下三分之一

美國政府已經獲得阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）正在研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗預期產量的近三分之一，此前美國政府承諾為該項目提供超過10億美元的資金。

《今日俄羅斯》（RT）報道，美國衛生部將撥款12億美元購買的這批3億劑疫苗是與牛津大學聯合研發的。美國衛生部長亞歷克斯·阿紮（Alex Azar）稱，這項協議是美國總統特朗普（Donald Trump）快速推進新冠疫苗研發計劃的「重大里程碑」。

總部位於英國劍橋的阿斯利康製藥公司表示，將來能夠生產大約10億劑疫苗，並希望能在9月份開始交付。同樣為該項目提供資金的英國政府已經專門預訂了1億劑。

儘管被譽為新冠疫苗的最大希望之一，但這種被稱為AZD1222的疫苗的初步試驗結果卻不盡如人意。在動物實驗中，注射疫苗的猴子在被引入病毒後，最終新冠病毒檢測均呈陽性。然而，開發人員辯解稱，疫苗成功地保護了這些動物免受更嚴重的感染。

報道稱，華盛頓還向總部位於法國的賽諾菲(Sanofi)公司撥款3,000萬美元，該公司正在研製自己的新冠疫苗。這家公司聲稱，由於華盛頓的慷慨資助，美國將優先接種疫苗，因此在法國政府官員中引起軒然大波。