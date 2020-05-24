【大盤漫談】疫苗來了！　Gilead還有戲唱嗎？﹙伽羅華﹚

美國聯儲局主席鮑威爾揚言，要成功研發出新冠肺炎疫苗，美國經濟才有望全面復甦。話音剛落，疫苗公司Moderna隨即公布好消息，股價爆升刺激美股跟上，一日後順勢抽水，背後精心安排不言可喻。疫市下人人望有新藥或疫苗沖喜，一點風聲便炒個不亦樂乎。大家還記得之前大受追捧，市值一度升破1,000億美元大關的吉利德科技（Gilead）嗎？疫苗都話要面世了，研發瑞德西韋（Remdesivir）的Gilead還有沒有戲唱？

美國新冠病毒疫情全球第一，Gilead研發的抗病毒藥瑞德西韋被視為救星，臨床試驗期間不時傳出好消息，股民自然跟著雀躍起舞，就連美國食品藥品管理局（FDA）也不甘落後，5月初火速批准醫療機構 「緊急使用」 瑞德西韋，用來治療重症患者。偏偏應驗了股壇經典智慧「見光死」，股價之後反覆走低，至今未見起色。如今殺出個Moderna，Gilead捧場客立時如坐針氈。

疫市下人人望有新藥或疫苗沖喜，相關藥股應聲炒上。﹙資料圖片﹚

Moderna疫苗可望而不可即

相對瑞德西韋，無疑疫苗始終是對抗新冠病毒最大殺器。目前全球過百間機構日以繼夜研發疫苗，由研發至推出市面，專家估計最快要12至18個月；但是面對新冠病毒來勢洶洶，全球經濟受到重創，疫苗成為重啟經濟活動的鑰匙，更是美國總統特朗普能否連任的關鍵。Moderna稱最快7月進行疫苗的第三期臨床測試，並希望今年內推出市面，進展之快令人難以想像。不過，公司對研發疫苗如此信心滿滿，除了配合特朗普的選擧工程，事後看來更可能是為其逾13億美元的配股行動作舖墊。

Gilead的瑞德西韋原打算用於醫治療伊波拉（Ebola）和中東呼吸综合症（MERS）等疾病，但從未獲批任何應用。新冠病毒出現後，瑞德西韋於不同國家臨床試用，4月中傳來芝加哥大學進行的第三期臨床試驗療效不錯，5月初獲FDA緊急授權使用，成為治療新冠重症的希望。雖然近期有關新冠疫苗好消息接踵而至，但只是通過小規模安全性測試，尚未進入大規模有效性測試，距離通過所有臨床測試，並最終獲FDA批准上市，恐怕還有很長一段路要走。

事實上，在疫苗研發仍處於初階之際，只要瑞德西韋能確證對新冠重症的療效，仍有一定商業價值，何況Gilead還有其他新藥在研。Gilead上周五（22日）收報73.34美元，市值922億美元，相當於預測市盈率11.72倍，52周股價介乎60美元至84美元上落，波幅反映市場對Gilead的新藥能獲批准上市的憧憬，這包括治療類風濕關節炎的Filgatinib，以及大家引頸以待的瑞德西韋。

分析又指，用於治療類風濕關節炎的Filgatinib也是為Gilead的「明日之星」。﹙資料圖片﹚

兩款新藥市場潛力巨大

據了解，Gilead早前捐出的150萬劑瑞德西韋已經用罄，未來數周將正式收取藥費。證券界為此估計，假設瑞德西韋每劑售價5000美元，以及公司預計產量，其銷售將為Gilead今明兩年分別貢獻5億及7.5億美元的全球性收入，至2022年有關收入更增至10億美元。按最佳情境推演，瑞德西韋極可能為Gilead帶來介乎50億美元至100億美元的銷售收入。

Gilead一向以研發人類免疫缺乏病毒（HIV）為主，近年銷售收入主要來自HIV相關的藥項。公司2019年財年及最新的2020年首季度，約75%便來自HIV的藥項。其中，首季度淨利潤下跌兩成一至15.51億美元。市場一直擔心Gilead單靠食HIV藥品的老本，長遠未必能保持盈利的增長，彰顯其開發拳頭藥如瑞德西韋等新藥的迫切性。

瑞德西韋為Gilead帶來新希望，用於治療類風濕關節炎的Filgatinib也是明日之星。這是Gilead與比利時生物科技公司Galapagos NV合作項目，去年底已向FDA提交了新藥申請，同時提交的還有一張優先審評券，可縮短預期的審查時間。由於Gilead於歐洲和日本也遞交了申請，有望成為推動未來增長的關鍵產品之一，即使同樣面臨多個競爭產品，但業內估計2024年Filgatinib全球銷售額預計可達到14億美元。

當然，兩隻新藥一日未正式獲批，要推動Gilead股價突破100美元，有相當大難度，因這涉及數百億美元市值的爆升；但是只要不時有利好的臨床數據，在52周股價波幅炒上落，未必沒有賺水。再者，Gilead預期股息率有3.7%，較標指平均2%為優，是進可攻、退可守的投資藥品股選擇。