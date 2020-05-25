【持續更新】投資者憧憬中概股前來港股市場　港交所逆市升半成

恒指周五大跌逾1349點後，今早曾再瀉逾400點，低見22519點，但開市早段一度止跌回升。第一上海首席策略師葉尚志指，預料大市會反覆向下，進行二度探底，背後最大原因是經濟不景，仍然有待恢復，其他不明朗因素只是觸發跌勢加速。

葉尚志指，今次與恒指3月19日見21139點低位不同，當時市場「要錢唔要貨」，「跌得急、彈得急」，夠膽買的話，甚麼板塊都會反彈，但今次選股很重要，主要看好互聯網龍頭、5G設備股、內需消費，待相關股票隨市回落，可以逐步候低吸納，另外因避險情緒升溫，短線可買入黃金相關資產。

【15:03】內地股市普遍高收 上證升４點

內地股市高收，上證收市報2817點，升4點或0.2%，深成收市報10592點，收市報12點或0.1%，滬深收市報3829點，跌5點或0.1%，創業板收市報2052點，跌5點或0.3%。

【14:46】日股升353點 收復20700點

亞太區股市普遍高收，日股升353點或1.7%，收市報20741點，澳洲ASX 200指數收市報5615點，升118點或2.2%，台灣加權指數收市報10871點，升60點或0.6%，南韓KOSPI指數收市報1994點，升24點或1.2%。

【14:18】港交所漲近半成

即使港版國安法拖累大市情緒，但在憧憬中概股回歸潮下，港交所﹙0388﹚逆市升近半成，現報271.2元，升4.7%。

【13:36】滙控跌1.1% 曾低見35元

滙控（0005）股價曾低見35元，為2008年金融危機後新低，最新報35.45元，跌1.1%；渣打（2888）則無升跌，最新報35.65元。

【12:08】恒指半日跌228點

恒指半日跌228點，中午收市報22701點；國指最新報9383點，跌42點。

地產股向下，恒地（0012）半日跌3.2%，中午收市報26.8元，新地（0016）跌2.4%，中午收市報88.55元，長實（1113） 跌3.1%，中午收市報41.3元，新世界（0017）跌1.4%，中午收市報7.9元。

收租股亦下跌，九倉置業（1997）跌1.4%，中午收市報28.2元，領展（0823）跌3.2%，中午收市報59元，希慎（0014）跌3.3%，中午收市報20.8元。

金融股方面，港交所（0388）則逆市上揚，中午收市報265.2元，升2.4%，滙控（0005）曾低見35元，跌1.5%，中午收市報35.3元，中銀香港（2388）跌3.1%，中午收市報21.75元。

科技股方面，美團（3690）升2.6%，中午收市報121.6元，小米（1810）升0.7%，中午收市報11.94元。

【11:58】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2812點，跌不足1點或0.03%，深成中午收市報10561點，跌43點或0.4%，滬深3819點，跌4點或0.1%，創業板最新報2042點，跌3點或0.2%。

【11:22】恒指跌逾200點

恒指再次下跌，最新報22717點，跌212點；國指最新報9390點，跌35點。

【11:21】收租股全面下挫

九倉置業（1997）﹑太古（1972）及希慎（0014）等收租股股價下跌，其中九置及太古均見上市後新低，九置最新報27.6元，跌3.5%，太地最新報17.42元，跌4.2%，希慎最新報20.65元，跌4%，領展（0823）跌3%，最新報59.1元。

【10:21】康希諾生物高開後散水

康希諾生物﹙6185﹚高開逾7%後再散水，現報197.3元，大瀉11.1%。

該股早前獲大摩上調目標價1.5倍，惟市場暫時未受落。

【09:53】恒指倒升12點

恒指倒升，最新報22942點，升12點；國指最新報9461點，升34點。

地產股未止跌，恒基（0012）跌1.8%，新地（0016）曾失守90元，最新報90.1元。

其他藍籌股方面，友邦（1299）跌1.8%，最新報63.05元，港交所（0388）升1.2%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.2%，最新報413.2元，阿里（9988）跌1.7%，最新報194.8元。

【09:50】恒指跌幅收窄

恒指跌幅收窄，恒指最新報22831點，跌98點；國指最新報9432點，跌3點。

【09:48】亞太區股市走勢個別 日股升238點

亞太區股市走勢個別，日股最新報20626點，升238點或1.2%，澳洲ASX 200指數最新報5586點，升89點或1.6%，台灣加權指數最新報10747點，跌63點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1976點，升6點或0.3%。

【09:34】港股跌勢加劇至逾300點

港股今早跌勢未止，恒指最新報22543點，跌386點；國指最新報9314點，跌112點。

【09:24】友邦低開4.3%

港股今早再跌204點或0.89%，報22725點；國指開市跌25點或0.27%，報9400點。

騰訊（0700）跌0.58%，報410元；滙控（0005）跌0.83%，報35.6元；友邦（1299）跌4.3%，最新報61.25元，中移動（0941）升0.87%，報54.9元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，報193.7元。