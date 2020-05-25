美國對中概股下重手　中證監稱法案無視雙方長期加強監管合作事實

美國國會參議院通過《外國公司問責法案》（簡稱法案），對外國公司在美上市提出額外的資訊披露要求。美相關參議員對媒體表示該法案主要針對中國。中國證監會有關部門負責人表示，該法案的一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，堅決反對這種將證券監管政治化的做法。

中新社旗下「國是直通車」周日（24日）報道，法案要求，外國發行人連續三年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所檢查要求的，禁止其證券在美國交易。

中概股瑞幸咖啡自爆財務造假，被納斯達克要求退市。（Reuters）

中國證監會負責人表示，法案完全無視中美雙方監管機構長期以來努力加強審計監管合作的事實。中方一直高度重視中美資本市場審計監管合作，2017年協助PCAOB對一家中國會計師事務所開展了試點檢查，2019年以來又多次向PCAOB提出對會計師事務所開展聯合檢查的具體方案建議。中國證監會期待得到美國監管機構的積極回應，並呼籲雙方通過平等友好協商，按照跨境審計監管合作的國際慣例，加快推動對相關會計師事務所的聯合檢查。

中國證監會負責人進一步指出，該法案對雙方利益都會造成損害，不僅會阻礙外國企業赴美上市，更將削弱全球投資者對美國資本市場的信心及其國際地位。優質上市企業是各國資本市場競爭的重要資源，相信國際投資者會根據符合自身最大利益的需要，做出自己的明智選擇。

中國證監會負責人表示，希望美國有關方面秉持專業精神，與中方相向而行，按照市場化、法治化原則處理監管合作問題。以實際行動切實推進中美審計監管合作，促進雙方早日達成共識，共同保護投資者合法權益。

2020年5月18日，中概股跟誰學遭渾水阻擊做空。（跟誰學官網）

報道稱，法案的要求，很容易讓人聯想到近期涉嫌財務造假的瑞幸咖啡以及隨後引發的在美上市中概股的信任危機。

4月23日，美國證券交易委員會(SEC)主席傑伊·克萊頓（Jay Clayton）公開發布言論稱，因為資訊披露的問題，他提醒投資者近期在調整倉位時，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。

中概股被直接點名。這樣的表態用很多投行界人士的話來說，是「史無前例」的。哪怕就是十年前那一輪中概股造假事件，美國證監會的表態也是相當含蓄。

克萊頓給出的理由是美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）無法審查中概股公司審計底稿，因而中概股財報更容易出現對股東造成財務傷害的虛假陳述。

值得注意的是，在克萊頓發表上述言論之前，美國證監會在官網發佈了一份名為《投資新興市場涉及的重大資訊披露、財務報吿和其他風險，補救措施有限》聯合聲明，署名的5位官員就包括克萊頓。

上述聲明主要針對整個新興市場，但全文多次將中國市場單獨舉例，全文提及中國20餘次。並特別提到，雖然與中國監管部門協商多年，仍無法審查中概股審計底稿。

金翼基金認為，根據中國相關法律規定，未經監管部門許可，在中國執業的會計師事務所不得擅自向境外提供會計底稿。境外監管機構必須通過監管合作管道才能獲得會計底稿，其中也包括全球四大會計師事務所在華的分部。這個規定雖然並未把路堵死，但美國監管機構想要拿到在美上市中概股的審計底稿存在重重困難。而此次美國證監會的聲明，其本質在於中美審計的跨境監管管轄權之爭。