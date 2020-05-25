中國為何放棄制定GDP增速目標？　經濟師如是說

中國國務院總理李克強宣佈2020年沒有國內生產總值(GDP)目標，這相當於承認，同時也在提醒人們中國經濟所面臨挑戰的嚴峻程度。

《華爾街日報》5月25日報道，李克強和其他中國決策者稱這一決定有利於他們集中精力抓好「六穩」、「六保」。

這是有一定道理的。在很長一段時間以來增長速度領先全球後，中國經濟正慢慢進入平臺期，而且近年來中國領導人已經淡化對明確增長目標的強調，日益將其視為負擔。

李克強2020年3月要求官員將穩就業放在重中之重的位置，而不是強調經濟增速，這凸顯了高層對社會穩定的擔憂。李克強稱，只要今年的就業穩定，經濟增長率高一點低一點都不是什麼大事。

花旗（Citigroup）首席中國經濟學家劉利剛稱，今年可能是中國政府進一步淡化GDP目標的一個轉折點，這種趨勢可能會延續到未來。

澳新銀行經濟和市場研究部（ANZ Research）經濟學家王蕊稱，鑑於存在諸多不確定因素，中國政府不制定今年的增長目標是採取一種更現實、更低調的方式。

最重要的是，放棄GDP目標是在提醒人們，未來數月中國經濟面臨的諸多風險的嚴峻性。

流行病學家此前警吿稱疫情可能會在秋季捲土重來，這可能迫使中國及其它國家政府維持封鎖措施的時間要比預期的長。

面對如此多的不確定性，中國的政策制定者目前不僅是難以預估2020年的經濟增長目標，他們在刺激舉措方面也採取了較為克制的態度。他們雖然將財政赤字佔國內生產總值的目標比例提高到3.6%或更高水準，但沒有推出應對前幾次經濟衰退時採取的那種大規模刺激舉措。

摩根大通（JP Morgan）經濟學家朱海斌表示，這份計劃相對溫和。他稱，就全球的應對措施而言，中國的財政刺激計劃處於中等水準。