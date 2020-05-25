本港4月進出口貨值繼受挫　分別按年跌3.7%和6.7%

政府統計處今日公布4月份對外商品貿易統計數字，4月本港整體出口和進口貨值分別按年下跌3.7%和6.7%。政府發言人表示，4月份商品出口按年下跌，冠狀病毒病下，雖然輸往內地的出口顯著增加，但輸往美國和歐盟的出口繼續錄得雙位數跌幅。

統計處指，今年4月商品整體出口貨值為3,095億元，按年下跌3.7%；4月商品進口貨值3,328億元，按年下跌6.7%；期內錄得有形貿易逆差233億元，相等於商品進口貨值的7.0%。

2020年首4個月商品整體出口貨值按年下跌8.1%；同時商品進口貨值下跌跌9.1%；首4個月錄得有形貿易逆差1,273億元，相等於商品進口貨值的10%。

4月本港整體出口和進口貨值分別按年下跌3.7%和6.7%。（新華社）

出口內地貨值按年增9.4%

以地區劃分，4月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升2.7%，當中內地升9.4%。然而，輸往印度急跌61.6%、馬來西亞跌14.7%、新加坡跌跌27.7%。輸往其他地區的整體出口貨值錄得跌幅，其中美國大減24.6%、德國大跌19.6%和英國跌6.9%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，當中內地大跌11.2%、日本跌10.8%、美國跌1.1%；相反來自越南升77%、台灣升29.5%、韓國升15.3%。

若以貨品劃分，今年4月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」，按年減124億元或20.9%；然而「辦公室機器和自動資料處理儀器」增85億元或26.2%。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」，按年減少117億元或跌21%；然而「動力產生機械及儀器」的進口貨值則上升83億元或36.9%。

4月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升2.7%，內地升9.4%。（中新社）

政府發言人：本地商品出口料持續受壓

政府發言人表示，儘管4月份商品出口仍繼續按年下跌。冠狀病毒病疫情在美國和歐盟仍然嚴重，輸往這兩個市場的出口繼續錄得雙位數跌幅。雖然輸往內地的出口顯著增加，但輸往很多其他亞洲市場的出口錄得不同程度跌幅。

展望未來，在2019冠狀病毒病疫情受控前，環球經濟將繼續疲弱，因此香港的商品出口表現短期內料會持續受壓。政府會繼續密切留意有關情況。