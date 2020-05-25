美團首季虧損擴大至15.78億人幣　收入跌12.6%

美團點評（3690）公布首季業績，股東應佔虧損15.78億元（人民幣．下同），去年同期虧損為14.32億元。

展望2020年，美團預計包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動的信心不足以及商家關閉的風險等因素，將繼續對業務表現產生潛在影響。

高質量餐廳上線外賣業務

首季收入按年跌12.6%，至167.5億元。

其中，餐飲外賣收入跌11.4%，至94.9億元。交易金額減少5.4%，至715億元。日均交易筆數減少18.2%，至1,510萬筆。變現率由去年同期的14.2%，降至13.3%。然而，經營虧損按年收窄54%，至7,088萬元。經營利潤率改善0.7個百分點。

美團指，疫情期間，看到消費者對高價食品類別的偏好不斷增加，原因是更多的消費者使用外賣服務消費正餐，推動訂單平均價值增長14.4%。

在商家端，許多以往並無提供，或提供有限度外賣服務的高級餐廳、五星級酒店餐廳等開始上線外賣業務。長遠來看，這些餐館的參與增加了平台上的高質量供給，同時，中小型獨立餐飲商家加強了對外賣服務的重視，因為在疫情期間，外賣幾乎成為他們唯一的收入來源。

到店業務恢復明顯落後

到店、酒店及旅遊收入跌31.1%，至30.9億元。經營溢利跌57.3%，至6.8億元。經營利潤率下降13.5個百分點至22.0%。

美團指，到店業務恢復明顯落後於餐飲外賣分部，供需兩側在首季保持低位，致佣金收入按年跌50.6%。到店商家在線營銷收入跌8.2%。國內酒店消費間夜量下降45.5%至4,280萬。

新業務及其他收入

新業務及其他收入升4.9%，至41.68億元。經營虧損按年擴大3.4%至14億元。經營利潤率由上季的負21.7%，擴大至首季的負32.7%。不過，經營虧損亦收窄47.2%，至13.6億元。

美團指，疫情對大部分新業務造成嚴重干擾，包括共享單車服務、網約車服務及B2B 餐飲供應鏈服務。

但是，食雜零售業務繼續向消費者提供穩定的供應，高效配送新鮮農產品和其他日用品，促進消費者有機會意識使用即時配送服務購買餐點以外的其他物品的價值和便利性，有助於以相對較低的營銷成本，更好地培養消費者習慣。