蘋果被指或在中國建汽車工廠　已挖角Tesla超500人

在手機業務逐步失去吸引力，尤其在第二大市場的份額被中國華為碾壓，蘋果公司需要新的故事來支撐其估值、股價、想像空間。

據中《券商中國》報道，摩根士丹利分析師凱蒂休伯蒂（Katy Huberty）預計，2020年蘋果將在汽車研發上投入近190億元（美元‧下同）。蘋果公司披露的業績顯示，從2019年四季度開始，iPhone業務就開始出現下降，疫情又加速了蘋果傳統業務的低迷，2020年第二季度淨利潤下降3%。

中媒稱，特斯拉上海超級工廠二期建設順利。（Reuters）

在蘋果手機份額逐步縮水，尤其在中國的蘋果用戶越來越多的選擇華為手機時，特斯拉汽車在中國風生水起，並受到中國市場和消費者的歡迎，這可能也吸引了蘋果的興趣，更重要的是，蘋果早就佈局汽車業務，挖角的特斯拉員工超過300人，甚至早在特斯拉還未打算建立中國工廠之前，就有消息傳出蘋果考慮在中國建立汽車工廠。

凱蒂休伯蒂（Katy Huberty）預計，2020年蘋果將在汽車研發上投入近190億元，作為對比，休伯蒂表示整個汽車行業的研發支出為800億至1,000億元。大量資金湧入汽車研發，是蘋果和其他科技公司有可能顛覆汽車市場的原因之一。

休伯蒂透露，蘋果公司將汽車技術視為『一個巨大的市場』，類似於其對健康和金融技術的看法。休伯蒂預測蘋果的最終目標，是在汽車技術方面研發『垂直整合解決方案』。

截止5月25日，蘋果公司市值為1.38萬億元，巨大市值的核心基礎是手機業務及其附加的應用商店。不過，隨著手機業務在全球的競爭日益激化，尤其在中國市場的低迷，加之手機技術門檻較低，吸引了越來越多的參與者，蘋果公司需要一個新增的巨大業務來維持股價和市值的想像空間。

蘋果業績增長緩慢。（視覺中國）

受疫情的影響，蘋果公司的業績在2020年變得更糟糕。蘋果在2020年5月份發佈2020財年第二財季業績。報吿顯示，蘋果公司第二財季淨營收為583.13億美元，比2019年同期的580.15億美元增長1%；淨利潤為112.49億美元，比2019年同期的115.61億美元下降3%。蘋果公司第二財季大中華區營收為94.55億美元，低於2019年同期的102.18億美元。

種種跡象顯示，如果蘋果公司無法維持產品創新，可能將失去其吸引力，從而影響其估值，但傳統的功能機變成智慧手機業務的創新，實際上已經達到天花板，只有相對傳統的汽車才剛剛開始迎接互聯網，因為疫情等因素對手機業務的進一步影響，蘋果公司急需一個新故事。

蘋果對汽車業務的興趣由來已久，2013年，蘋果宣佈向汽車領域進軍。2015年開始就已經在積累傳統汽車硬體的人才，當時蘋果招募了前克萊斯勒汽車集團的高級副總裁Doug Betts的加盟，之前他在克萊斯勒負責的是全球主導產品的質量和服務工作，而從來自Linkedin的個人資料顯示，他在2015年7月正式開始為蘋果工作。

之後，蘋果公司將挖牆腳的目光瞄準了特斯拉公司，2017年蘋果吸納了大量的前特斯拉員工，涉及領域包括：製造，安全和軟件工程師，到2018年8月，僅從領英的數據就顯示蘋果公司就已經挖走了46位原本在特斯拉工作、然後跳槽到蘋果的員工。

根據領英的數據顯示，截至2019年末，蘋果公司從福田汽車挖走的員工達到170人，特斯拉更成為蘋果挖角的核心，蘋果挖走的特斯拉員工人數超過300人。如今這一數據已然超過500人。

與手機完全不同的是，汽車顯然未受到貿易的影響，特斯拉中國工廠及其背後的中國金融機構的資金支持，很好的說明這一點。有市場人士認為，中國的汽車業務不僅僅是一個有利可圖的巨大市場，蘋果也希望它能夠像特斯拉汽車一樣重新受到中國消費者的歡迎。

有市場人士認為，如果蘋果確定推出蘋果汽車，其業務重心依然將放在全球最大的汽車市場——中國，這意味著蘋果公司很可能模仿特斯拉，在中國建立蘋果汽車的超級工廠，此前也有消息指出蘋果公司希望在中國建立汽車工廠，同時在供應鏈上和中國電池頭龍廠商寧德時代有過接觸，意在動力電池領域進行合作。