【持續更新】恒生指數升幅擴大至近400點

美股周一(25日)假期休市，但主要指數期貨均上升。港股也跟隨外圍向上。

【11:07】信德大升逾7%

有消息指澳博﹙0880﹚大股東、賭王何鴻燊病情轉危，雖然何氏家族已否認，但相關個別股份見異動。

其中，信德﹙0242﹚大升7.4%，報2.75元，成交額達3,280萬元。澳博則報8.3元，升0.6%。

【09:40】恒指升幅擴大至近400點

恒指升幅擴大，最新報23335點，升383點；國指最新報9598點，升132點。

【09:36】亞太區股市早段上揚 日股升逾400點

亞太區股市普遍高開，日股最新報21152點，最新報410點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5696點，升80點或1.4%，台灣加權指數最新報10976點，升104點或1%，南韓KOSPI指數最新報2019點，升25點或1.3%。

【09:29】內地股市高開

內地股市高開，上證高開9點或0.4%，報2827點，深成最新報10655點，高開63點或0.6%，滬深300最新報3850點，高開20點或0.5%，創業板最新報2070點，高開17點或0.9%。【09:24】港股高開246點

港股今早升246點或1.07%，報23198點；國指開市升104點或1.11%，報9570點。

騰訊（0700）升1.4%，報422.4元；滙控（0005）升0.8%，報36元；友邦（1299）升0.95，最新報63.6元，中移動（0941）升0.83%，報54.65元；阿里巴巴（9988）升0.9%，報200元；美團點評（3690）升2.5%，報129元。