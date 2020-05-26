【持續更新】恒生指數半日升429點　美團再創新高　飆逾8%

美股周一(25日)假期休市，但主要指數期貨均上升。港股也跟隨外圍向上。

【12:14】恒指升429點 地產股反彈

恒日半日升429點，中午收市報23381點；國指中午收市報9614點，升148點，成交額為580億元。

恒地（0012）升4.8%，中午收市報28.25元，新地（0016）升3.3%，中午收市報92元，新世界（0017）最新報2.4%，中午收市報8.13元，信和（0083）升2.4%，中午收市報8.96元，長實（1113）升2.2%，中午收市報42.45元。

收租股方面，希慎（0014）升3.3%，中午收市報21.85元，九倉置業（1997）升2.7%，中午收市報28.9元，領展（0823）升2.5%，中午收市報60.7元。

科技股方面，騰訊（0700）升1.6%，中午收市報423.4元，阿里（9988）升2.1%，中午收市報202.4元，小米（1810）升1.5%，中午收市報12.44元，昨日已公布季績的美團（3690），今早再創新高，中午收市報136.3元，升8.3%。

【11:33】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報2837點，升19點或0.7%，深成中午收市報10752點，升159點或1.5%，滬深300最新報3859點，升29點或0.8%，創業板指數最新報2103點，升50點或2.5%。

【11:07】信德大升逾7%

有消息指澳博﹙0880﹚大股東、賭王何鴻燊病情轉危，雖然何氏家族已否認，但相關個別股份見異動。

其中，信德﹙0242﹚大升7.4%，報2.75元，成交額達3,280萬元。澳博則報8.3元，升0.6%。

【09:40】恒指升幅擴大至近400點

恒指升幅擴大，最新報23335點，升383點；國指最新報9598點，升132點。

【09:36】亞太區股市早段上揚 日股升逾400點

亞太區股市普遍高開，日股最新報21152點，最新報410點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5696點，升80點或1.4%，台灣加權指數最新報10976點，升104點或1%，南韓KOSPI指數最新報2019點，升25點或1.3%。

【09:29】內地股市高開

內地股市高開，上證高開9點或0.4%，報2827點，深成最新報10655點，高開63點或0.6%，滬深300最新報3850點，高開20點或0.5%，創業板最新報2070點，高開17點或0.9%。【09:24】港股高開246點

港股今早升246點或1.07%，報23198點；國指開市升104點或1.11%，報9570點。

騰訊（0700）升1.4%，報422.4元；滙控（0005）升0.8%，報36元；友邦（1299）升0.95，最新報63.6元，中移動（0941）升0.83%，報54.65元；阿里巴巴（9988）升0.9%，報200元；美團點評（3690）升2.5%，報129元。