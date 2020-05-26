【新冠肺炎】全球貿易量創逾十年來最大降幅

根據世界貿易監測（World Trade Monitor）的數據，全球貿易量按年下降4.3%，創下2009年以來的最大降幅。此外，德意志銀行預計2020年全球商品貿易將萎縮13.6%。

數據顯示，全球3月貿易量按月下降1.4%，為連續第三個月下降，但該下滑未完全顯示疫情對全球經濟的影響。公布貿易監測的荷蘭經濟政策分析局（The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis）表示，4月尚不完整的數據顯示出「大多為負面的景象」，領先指標預示未來幾個月全球貿易將進一步下滑。

此外，德意志銀行預計2020年全球商品貿易將萎縮13.6%，2021年僅將恢復7.5%。這一降幅將遠高於金融危機期間的水平，且此次還將伴隨着服務出口的下降。

德意志銀行警吿稱，新冠病毒危機可能導致全球價值鏈重組，至少在某些行業會出現這樣的情況。當前存在將藥品和醫療設備供應調回發達市場的要求。然而，在當前的全球價值鏈和完全調回發達市場之間，更平衡的方法可能是在靠近發達市場的地區生產。