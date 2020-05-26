易綱：未來將增貨幣政策靈活度　推進利率市場化改革

新冠肺炎疫情對全球經濟造成嚴重衝擊，易綱在全國兩會期間接受傳媒採訪時表示，即使境外疫情形勢及其影響還有很大不確定性，但中國經濟韌性強，內需市場廣闊，經濟持續向好的基礎不會改變。金融部門已採取一系列積極有效的措施防範化解金融風險。

為對沖疫情影響，中國推出了30條金融支持政策措施，加大總量逆週期調節，創新運用結構性貨幣政策工具，為疫情防控和經濟社會發展提供了有力支持。下一階段，穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕。

他更指出推進利率市場化改革是金融領域最重要的改革之一，人民銀行將繼續深化貸款市場報價利率機制（LPR）改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導渠道，推動降低貸款實際利率，支持實體經濟發展。同時，有序推進存量貸款基準轉換。

加大逆周期調節力度

他績指疫情對中國的經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，對銀行信貸資產質量造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需關注。下一步將會把握好抗擊疫情、恢復經濟和防控風險之間的關係，加大宏觀政策逆週期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務。支持銀行特別是中小銀行多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。