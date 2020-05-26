【一文睇清】美團季績後破頂　交銀國際升目標價至152.6元

美團（3690）季績勝預期，今早股價飆升一成兼破頂，曾高見138元。

美銀證券發表報告表示，美團管理層透露，5月11日的一周的餐飲外賣恢復至疫情前的90%水平、到店及酒旅業務已回復至60%至80%水平，該行預期美團核心業務之餐飲外賣第2季內會錄得正增長，快過早前預測下半年才回復，並上調美團明年經營溢利率。

該行又指，美團將繼續投資於推動產品和服務擴展以及商家數字化的新計劃，從長遠來看，看到美團有更多高端餐廳和酒店，以及家庭用餐訂單和雜貨、新鮮農產品購物在網上使用率提高，上調其今明兩年盈利預測40%及25%，目標價由114元升至143元，重申「買入」評級。

花旗：經調整虧損優於預期 予目標價117元

花旗昨日發表報告，美團首季業績大致符合該行預期，當中在線營銷服務具復原力；餐飲外賣業務的交易金額按年下降5.4%在預期內，但訂單平均價值升14.4%強於預期；到店、酒旅業務方面，訂閱類在線營銷服務收入穩定，抵銷佣金收入的疲軟。

花旗指，美團整體毛利改善，受惠餐飲外賣騎手成本下降；經調整虧損僅2.2億元優於預期，受惠較低的銷售及營銷開支、一般及行政開支，縱使被研發開支的上升部分抵銷。該行給予美團目標價117元及「買入」評級。

交銀國際：目標價上調45.5%

交銀國際今發表報告，將美團目標價由104.9元上調45.5%至152.6元，指公共衛生事件帶來更多的高品質品牌餐廳入駐美團，對其長期潛在變現能力有信心，維持「買入」評級。

報告表示，展望次季，預計外賣業務恢復快於到店及酒旅，估算次季收入244億元，調整後淨虧損收窄至2,000萬元。該行認為，美團將保持復甦態勢，收入增長的主要驅動力來自外賣廣告業務的貨幣化率提升，上調2020/2021年收入預期約3%。