路透：反修例示威影響　中國民航局或阻撓國泰、港龍合併計劃

早前傳出國泰航空（0293）有意推行「結構調整」，旗下國泰航空（Cathay Pacific）、國泰港龍（Cathay Dragon）、香港快運（HK Express）將會合併，國泰港龍（Cathay Dragon）品牌將會取消。不過《路透社》引述消息人士指，中國民航局（CAAC）或因去年社會運動，阻撓相關併入計劃。

國泰一直尋求減省成本，包括簡化營銷及整合國泰及快運的機師合約，如同業新加坡航空公司亦正整合旗下全資子公司勝安航空及廉航「酷航」。不過中國民航局視這類行動為擴張，或阻止國泰繼續保有港龍專飛的20條內地航線。

早前有傳國泰航空、國泰港龍及香港快運將會合併，國泰港龍品牌將會取消。（資料圖片）

去年中國民航局曾警告國泰，不可允許在港參與反政府示威的員工飛往內地城市或空域，又加強對國泰航班的檢查。《路透社》引述三名消息人士指，該段時間國泰行政總裁何杲辭職，而在中國民航總局更趨嚴格檢查下，國泰因輕微違規而被記分，令監管當局可以拒絕增加包括港龍在內的中國航線目的地和航班申請。

報道指，國泰已被記下六項違法行為，最近一次為去年年底，意味可能需要一年時間才可以再次增加內地航線目的地及航班。中國民航局未有回《路透社》查詢。