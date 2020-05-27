史上首次：外資加倉三隻A股　中國官方預警

中國深交所（26日）對三隻A股發出外資持股預警，這是歷史首次。有分析認為，外資有加速流入A股的趨勢。

據《e公司》周二（26日） 報道，中國率先從新冠肺炎疫情危機中走出，各項經濟促進政策密集出台，令A股成為世界最受關注的市場，國際資金一方面希望配置A股規避疫情風險，另一方面也希望通過A股分享中國高速發展的紅利。而自5月初，正式取消QFII和RQFII投資額度限制後，外資有加速流入A股的趨勢。

更多「聰明錢」加倉A股。（新華社）

截至25日，QFII、RQFII、深股通等境外投資者持有美的集團合計19.11億股，佔總股本的27.31%。2020年年初外資持有美的集團比例超過28%，一度被禁買2個月，直至3月外資合計持股比例低於26%才重新解禁。這才剛過2個多月，外資持有美的集團比例再次逼近禁買線。Wind數據統計顯示，自3月解禁後的9周裏，北上資金有8周淨買入美的集團，最近也是連續8個交易日淨買入美的集團。

華測檢測外資合計持股達4.38億股，佔總股本的26.34%。在年初的時候，外資持有華測檢測一度也超過26%而被預警，後隨外圍市場連續巨震，外資出於避險需求一度減倉。進入4月，世界股市進入反彈期，外資重新大幅增持華測檢測，北上資金一度連續17個交易日淨買入。5月初，華測檢測再次因外資合計持股超26%被連續預警。

除了外資的連續買入，中國國內機構也加入到華測檢測的搶籌之中。Wind數據統計顯示，機構資金合計持有華測檢測比例由2018年初的16.01%，增長到目前的39.82%。股東戶數也由2019年中報的81,053戶，驟減至2020年一季末的40,078戶，減少逾一半以上。

索菲亞是首次被深交所預警，外資合計持股2.39億股，佔總股本26.22%。索菲亞是一家主要經營定製衣櫃及全屋配套定製傢俱的研發、生產和銷售的公司。疫情短期影響到索菲亞客流及終端服務，但家居消費剛需性強，總需求只是遞延而不減少。