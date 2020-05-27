【持續更新】亞太區股市上揚　日股升148點

道指收升529點，港股今早跟隨外圍向上。不過開市後不久便掉頭向下。

【15:13】日股延續升勢 揚148點

亞太區股市普遍高收，日股收市報21419點，升148點或0.7%，澳洲ASX 200指數收市報5775點，跌5點或0.1%，台灣加權指數收市報11014點，升17點或0.2%，南韓KOSPI指數收市報2031點，升1點或0.1%。

【15:09】內地股市低收 深成跌逾1%

內地股市低收，上證收市報2836點，跌9點或0.3%，深成收市報10682點，跌132點或1.2%，滬深300收市報3845點，跌27點或0.7%，創業板收市報2071點，跌41點或2%。

【12:04】恒指中午報90點

恒指中午收市報23294點，跌90點；國指中午收市報9566點，跌29點，成交額為617.2億元。

長和系今早表現疲弱，長和（0001）中午收市報49.85元，跌1%，長實（1113）中午收市報42.45元，無升跌，長建（1038）跌3.4%，中午收市報39.95元，電能（0006）跌2.3%，中午收市報43.35元。

信德（0242）跌3.8%，中午收市報3元，新濠（0200）跌2%，中午收市報14.72元，澳博（0880）升0.3%，中午收市報8.87元，美高梅（2282）跌1.3%，中午收市報9.25元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.8%，中午收市報417.8元，阿里（9988）跌1.7%，中午收市報197.5元，美團（3690）跌2.4%，中午收市報135.6元。

希瑪（3309）升勢持續，今早曾高見6.65元，最新報6.32元，升9.7%，成交額為1.51億元。

【11:56】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2845點，跌1點或0.05%，深成最新報10761點，跌54點或0.5，滬深300最新報3861點，跌11點或0.3%，創業板最新報2092點，跌20點或1%。

【11:30】天能動力遭狙擊 停牌前瀉逾7%

天能動力﹙0819﹚遭沽空機構狙擊，公司自上午10時59分停牌，停牌前收報8.2元，跌7.3%，成交1,873萬股。

CloudyThunder Research發表報告指稱，天能動力存在嚴重財務造假行為，直言該股價值近乎為零。

【11:05】恒指跌逾百點

恒指最新報23276點，跌108點；國指最新報9553點，跌41點。

【11:03】信德回吐逾6%

有賭王之稱的何鴻燊昨午已離世，享年98歲。今早何氏家族旗下上市公司表現疲弱，信德（0242）跌6.7%，最新報2.91元，新濠（0200）跌1.3%，最新報14.82元，澳博（0880）逆市升1%，最新報8.93元，美高梅（2282）跌1.3%。

【10:54】長和關連企業競投以色列項目失敗

長和（0001）關聯公司無法投得以色列海水化淡項目，今早股價偏軟，最新報49.7元，跌1.3%，長建（1038）跌3.1%，最新報40.05元，長實（1113）跌0.4%，最新報42.33元。

【10:22】港股倒跌失23200點

港股倒跌，最新報23172點，跌211點；國指最新報9515點，跌80點。

【09:40】亞太區股市普遍上揚 日股升53點

亞太區股市普遍上揚，日經指數最新報21325點，升53點或0.3%，澳洲ASX 200指數最新報5771點，跌8點或0.2%，台灣加權指數最新報11034點，升37點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2038點，升8點或0.4%。

【09:29】上證高開不足1點

內地股市高開，內地股市今早高開，上證高開不足1點或0.03%，報2847點，深成最新報10823點，升7點或0.1%，滬深300最新報3873點，升不足1點或0.02%，創業板最新報2114點，升1點或0.05%。

【09:24】港股高開130點

港股今早升130點或0.56%，報23515點；國指開市升53點或0.55%，報9648點。

騰訊（0700）跌0.5%，報423.2元；滙控（0005）升1%，報37.3元；友邦（1299）升1%，報65.4元，中移動（0941）升0.9%，報55.35元；阿里巴巴（9988）跌1%，報198.9元；美團點評（3690）跌0.8%，報137.8元。