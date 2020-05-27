【持續更新】恒生指數跌逾百點　信德回吐逾6%

道指收升529點，港股今早跟隨外圍向上。不過開市後不久便掉頭向下。

【11:05】恒指跌逾百點

恒指最新報23276點，跌108點；國指最新報9553點，跌41點。

【11:03】信德回吐逾6%

有賭王之稱的何鴻燊昨午已離世，享年98歲。今早何氏家族旗下上市公司表現疲弱，信德（0242）跌6.7%，最新報2.91元，新濠（0200）跌1.3%，最新報14.82元，澳博（0880）逆市升1%，最新報8.93元，美高梅（2282）跌1.3%。

【10:54】長和關連企業競投以色列項目失敗

長和（0001）關聯公司無法投得以色列海水化淡項目，今早股價偏軟，最新報49.7元，跌1.3%，長建（1038）跌3.1%，最新報40.05元，長實（1113）跌0.4%，最新報42.33元。

【10:22】港股倒跌失23200點

港股倒跌，最新報23172點，跌211點；國指最新報9515點，跌80點。

【09:40】亞太區股市普遍上揚 日股升53點

亞太區股市普遍上揚，日經指數最新報21325點，升53點或0.3%，澳洲ASX 200指數最新報5771點，跌8點或0.2%，台灣加權指數最新報11034點，升37點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2038點，升8點或0.4%。

【09:29】上證高開不足1點

內地股市高開，內地股市今早高開，上證高開不足1點或0.03%，報2847點，深成最新報10823點，升7點或0.1%，滬深300最新報3873點，升不足1點或0.02%，創業板最新報2114點，升1點或0.05%。

【09:24】港股高開130點

港股今早升130點或0.56%，報23515點；國指開市升53點或0.55%，報9648點。

騰訊（0700）跌0.5%，報423.2元；滙控（0005）升1%，報37.3元；友邦（1299）升1%，報65.4元，中移動（0941）升0.9%，報55.35元；阿里巴巴（9988）跌1%，報198.9元；美團點評（3690）跌0.8%，報137.8元。