【持續更新】美三大指數上揚　道指收市漲逾500點

亞太區股市5月27日走勢個別，日股升，港股跌；歐股就上揚，英國股市企穩6100點。雖然中美關係仍有暗湧，在金融股帶動下，道指擴大早段升勢，收市升553，連續第二日造好。

【04:30】美三大指數上揚

道指收報25548點，升553點或2.21%；納指收報9412點，升72點或0.77%；標指就收報3036點，升44點或1.48%。金融股造好，高盛及摩根大通分別抽升6.96%和5.76%。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會表明，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。夜市期指收報23033點，跌172點，較昨日恒指收市23301點，低水268點，成交21653張。

【01:00】歐股上揚

英國富時指數收巿報6144點，上升76點；德國DAX指數收報11657點，升153點；法國CAC指數收報4688點，升82點。

【21:38】美航股普遍上揚

投資者憧憬美國經濟進一步重啟，航空股普遍上揚，西南航空升6.7%，聯合航空升8.4%，美國航空升10.4%，達美航空升7.3%。

【21:31】美股早段向上 道指升320點

美股三大指數早段向上，道指報25315點，升320點或1.28%，標指報3021點，升29點或1%，納指報9357點，升13點或0.12%。

【19:24】歐股升幅擴大 德股升210點

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報6146點，升78點或1.3%，德國DAX指數最新報11714點，升210點或1.8%，法國CAC指數最新報4690點，升84點或1.8%，西班牙IBEX最新報7184點，升180點或2.6%，意大利MIB指數最新報18129點，升269點或1.5%。

【18:36】道指期貨升幅擴大至逾300點

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升349點或1.4%，最新報25351點，標普期貨最新報3030點，升36點或1.2%，納指期貨最新報9482點，升76點或0.8%。

【16:35】美三大指數期貨皆上揚

美股三大指數期貨均上揚，道指期貨升218點或0.9%，最新報25220點，標普期貨最新報3017點，升22點或0.8%，納指期貨最新報9473點，升67點或0.7%。

歐洲股市早段上揚，英國富時指數最新報6125點，升57點或1%，德國DAX指數最新報11601點，升96點或0.8%，法國CAC指數最新報4652點，升45點或1%，西班牙IBEX指數最新報7104點，升100點或1.4%，意大利MIB指數最新報17857點，跌2點或0.02%。