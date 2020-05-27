【持續更新】道指期貨揚逾300點　歐洲股市升幅擴大

亞太區股市今日走勢個別，日股升，港股跌；不過歐洲股市早段上揚，其中英國股市企穩6100點。

【19:24】歐股升幅擴大 德股升210點

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報6146點，升78點或1.3%，德國DAX指數最新報11714點，升210點或1.8%，法國CAC指數最新報4690點，升84點或1.8%，西班牙IBEX最新報7184點，升180點或2.6%，意大利MIB指數最新報18129點，升269點或1.5%。

【18:36】道指期貨升幅擴大至逾300點

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升349點或1.4%，最新報25351點，標普期貨最新報3030點，升36點或1.2%，納指期貨最新報9482點，升76點或0.8%。

【16:35】美三大指數期貨皆上揚

美股三大指數期貨均上揚，道指期貨升218點或0.9%，最新報25220點，標普期貨最新報3017點，升22點或0.8%，納指期貨最新報9473點，升67點或0.7%。

歐洲股市早段上揚，英國富時指數最新報6125點，升57點或1%，德國DAX指數最新報11601點，升96點或0.8%，法國CAC指數最新報4652點，升45點或1%，西班牙IBEX指數最新報7104點，升100點或1.4%，意大利MIB指數最新報17857點，跌2點或0.02%。