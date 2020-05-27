英政府限制華為有何影響？　英媒﹕免發布「電信基礎設施法案」

5月24日，英國國家網絡安全中心（NCSC）證實，正研究這會對使用中國華為（下稱華為）技術的英國網絡產生何種影響。

綜合媒體5月27日報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月份批准在移動和寬帶網絡非核心設備中繼續使用華為技術，但須減少華為的市場份額。現在他可能會傾向於改變主意。

華為回應美國製裁升級稱有信心應對。（Reuters）

《BBC》報道，這將有助於約翰遜防止贊成禁令的後座議員破壞即將發佈的《電信基礎設施法案》。

此外，這有助於緩解與白宮的緊張關係，白宮此前表示，繼續使用華為將「對我們分享（安全）資訊的能力產生重大影響」。

約翰遜和特朗普可能在下月舉行的七國集團峰會上見面。拋棄華為可以幫助英國確保和美國達成脫歐後的貿易協議，但同時也會使英中關係更加棘手。

華為警吿這將帶來一系列後果。

華為副總裁張國威（Victor Zhang）吿訴《BBC》：「更多的供應商意味著更多競爭、創新和更好的網絡可靠性，這對確保消費者能夠獲得最佳技術至關重要。」

他補充說：「排除華為將嚴重拖延5G建設，也會使英國經濟遭受高達70億英鎊損失。」他引用了代表英國網絡運營商的貿易組織英國移動（Mobile UK）去年發表的一項研究。

另外，華為還是固網寬帶的重要參與者。

英國監管機構通訊管理局（Ofcom）稱，在為住宅、辦公室和其它建築直接提供的超快全光纖市場中，華為目前約佔44％的份額。

英國電信（BT）的Openreach部門旨在通過使用諾基亞和美國亞川（Adtran）公司提供的更多套件，使其達到35％的政府目標。

但這避開了一個事實，即另一種設置的光纖信號僅能到達路邊機櫃，而最後的鏈接由銅基提供。而涉及的成千上萬的路邊機櫃都是華為的。

儘管華為的反對者希望它完全消失，但他們承認這在短期內是不切實際的。

新加坡媒體《聯合早報》5月23日報道，業內知情人士說，約翰遜一直對和華為的5G協議「嚴重擔憂」。

知情人士說，約翰遜仍然希望與中國建立關係，但與華為的交易將大幅縮減。政府已指示官員制定一項計劃，以儘快減少華為的參與。