特朗普威脅關閉　臉書和推特處弱勢

美國總統特朗普（Donald Trump）發佈推特（Twitter）威脅要嚴格監管或關閉社交媒體公司，臉書（Facebook）和推特（Twitter）日前走勢疲弱。

《推特》26日激怒了白宮，該公司將特朗普關於郵寄選票的多條推文列為潛在誤導，這在該公司尚屬首次。但其競爭對手Facebook向CNN證實，它計劃不對特朗普在其平臺上發佈的相同帖子採取行動。

《彭博》報道，特朗普27日發佈推文稱：「共和黨人覺得，社交媒體平臺完全壓制了保守派的聲音。我們將強力監管或關閉這些平臺，以免這種情況再次發生。我們看到了它們在2016年試圖去做的事情，但它們失敗了。我們不能讓更復雜的情況再次發生，就像我們不能讓大規模的郵寄選票在我們國家紮根一樣。對所有人來說，作弊、偽造和竊取選票都是免費的，誰作弊最多誰就贏。同樣，社交媒體也是如此。現在就整頓你們的行為吧！」

道瓊斯指數5月27日重新站上25000點水平。（新華社）

關閉社交平台要相關機構採取行動

當特朗普聲稱加州向所有選民發送郵寄選票（mail-in ballots）的舉措將導致廣泛的欺詐行為時，推特首次給他的一條推文附上了一個鏈接。用戶點擊這個名為「獲取有關郵寄選票的事實」（Get the facts about mail-in ballots）的鏈接，就會轉入揭穿選舉作弊指控的新聞報道的網頁。推特還沒有對特朗普最近的推文做同樣的事情，但對郵寄投票做出了同樣的聲明。

特朗普對推特此舉大發雷霆，而其他共和黨人則要求推特在民主黨的推文上也貼上「事實核查」的標籤。

想要關閉社交媒體平台，將需要美國國會、聯邦通信委員會或聯邦貿易委員會（FTC）採取行動才行。另外，這也會引發對憲法的挑戰。美國憲法第一修正案限制了政府對私人平臺進行言論監管的權力，這些平臺對用戶有自己的服務條款。

儘管如此，Facebook、Twitter、YouTube和其他網站仍舊享有廣泛的豁免權，不受通過《通信規範法》第230條在網站上放置協力廠商內容的影響。去年，密蘇裡州共和黨參議員喬希·霍利（Josh Hawley，R-MO）提出了一項法案，旨在對《通信規範法》進行修改，取消對社交媒體的擔責保護，除非這些平臺能夠通過審計證明其刪除內容的做法是政治中立的。