【持續更新】憂失特殊待遇　港股偏軟　陳偉聰籲採觀望策略

美國國務卿蓬佩奧向國會報告，指香港不再在中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。港股今早偏軟。

友信證券研究部總監陳偉聰指，中國上周五宣布國安法草案後，港股跌逾千3點，市場已預期美國或對中港實施制裁措施，故股市暫時反應未算太大。但他建議投資者現階段不要太進取，先採取觀望策略，手頭上多貨可考慮減磅。

對於有報道指，美國考慮暫停給予香港出口貨品到美國的關稅特殊待遇，陳偉聰說，香港出口到美國貨品金額不大，反而關注屆時中方會否有反制措施，加徵美國進口香港商品的關稅，令市場情緒轉趨負面。對美國擬切斷中資行對國際銀行的金融連接，他指機會較微，但市場有戒心下，即使今日股市未有大跌，說股市已脫離險境亦言之尚早。

【09:45】日指升逾400點

亞太區股市普遍上揚，日股升逾400點，日經指數最新報21840點，升421點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5907點，升132點或2.3%，台灣加權指數最新報11045點，升30點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2046點，升15點或0.8%。

【09:39】恒指轉升逾百點

恒指轉升，最新報23404點，升103點；國指最新報9640點，升73點。

【09:29】內地股市個別發展

內地股市個別發展，上證高開不足2點，報2838點；深成指最新報10680點，跌2點或0.02%；創業板最新報2071點，跌不足1點或0.01%。【09:24】港股低開94點

港股今早跌94點或0.41%，報23206點；國指開市跌17點或0.19%，報9549點。

騰訊（0700）升0.2%，報421元；滙控（0005）升0.4%，報37.5元；友邦（1299）無升跌，報64.5元，中移動（0941）跌0.6%，報54元；阿里巴巴（9988）跌0.96%，報195.4元；美團點評（3690）跌0.2%，報135元。