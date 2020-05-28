【港版國安法】美或暫停予港關稅優惠　商會稱未聽到業界感憂慮

人大表決通過港版國安法，授權人大常委制定有關法律後，將會列入基本法附件三，再由港府頒布實施。美國政府或因此對內地、本港官員及企業實施交易管制及資產凍結等制裁。不過有商界人士認為對香港影響不大，更稱老一輩的「99.9%都支持」訂立國安法。

不過有學者就提醒，若出現限制港人自由等情況發生，或導致外資減少在港投資；樓價將跌一成。

全國人大會議將審議訂立「港區國安法」草案，國際關注香港能否在一國兩制下享有高度自治的地位。（資料圖片）

全國人大會議將審議訂立「港區國安法」立法的《決定》草案，國際關注香港能否在一國兩制下享有高度自治的地位。美國國務卿蓬佩奧向國會報告，認為香港不再享有高度自治，因此不再保證香港享有1997年回歸前的特殊待遇。

《路透》引述消息人士，指華府正考慮暫停給予香港出口貨品到美國的關稅特殊待遇，作為中國對香港計劃實施《港區國安法》的回應之一，意味華府可能會對香港出口貨，徵收與中國內地一樣的關稅。

吳宏斌：暫時聽不到業界有憂慮

中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，暫時聽不到業界有制裁憂慮，本港仍有貨品直接出口到美國，但數目不多，目前主要都是於內地設廠，再轉運到美國，惟自中美貿易戰後，美國向中方實施額外的關稅措施，部分企業已經於海外設廠，以減少影響。

吳宏斌表示，暫時聽不到業界有憂慮。（資料圖片）

吳宏斌又表示，支持「港區國安法」在港實施，認為有助香港回復平靜，「國安法全球都有，貿易戰、社會事件加上疫情，已經令商界叫苦連天。」他形容目前情況是「懸崖上跌落深淵」。

身邊人士99.9%支持國安法

問到社會事件持續，好大原因是與政府未有回應市民訴求。吳宏斌稱，反修例事件中，見到有「明顯外國勢力干預」，如「港獨」、「光復香港」等，他表示「唔明白年輕人點諗」，認為沒有國家安全，就不會有安穩生活，「自己身邊都係老一輩的，99.9%都支持（國安法）。」

李秀恒（左）支持「港區國安法」，認為有助社會穩定。

至於香港經貿商會會長李秀恒就表示，擔心美國進一步不再出口高科技產品到香港，但他個人仍支持「港區國安法」，「制裁的有數計，動亂下生活都受影響，投唔投資都未知。」

港版國安法通過 學者稱外資或減在港投資

港版國安法通過，對香港經濟會否帶來嚴重打擊？中文大學工商管理學院高級講師李兆波表示，要視乎具體如何執行，若中央政府維護國家安全的有關機關在香港設立的機構只是收集情報，相關罪行由香港既有的執法部門執法，未必會是「worst case」（最差情況），但舉例，若9月立法會選舉前，該些機構的人員通緝捉拿擬參選的異見人士，限制他們的人身自由，相信亦屬「worst case」。

若「worst case」出現，李兆波相信，外資會減少投資在香港的比重，本身若在港設立總部的外資企業，或減少香港的人手規模。樓市方面，樓價跌約一成。股市方面，應不會跌幅深過三月。

他認為，聯繫匯率機制應不會因今次事件而受影響，「因為無人夠膽有智慧改聯繫匯率」，內地經濟已「一鑊泡」，香港聯繫匯率行之有效，香港的港元在金管局亦有足夠美元支持。

樓市方面，李兆波指出，香港本身經濟疲弱，加上今次國安法通過，「啲人會有啲觀望，有好多貨嘅可能會減持少少」，但始終樓房有需求，「香港都仲搵到食」，若現時樓價再跌一成亦不為奇，但狂跌機會不大。港股方面，他相信恒指應不會跌深過三月低位。

美國現時據1992年通過的《香港關係法》，給予香港有別於中國的待遇，並且視本港為「獨立關稅區」。經歷去年六月開始的反修例事件後，美國國會通過《香港人權與民主法案》，國務院每年需審視本港的人權和民主狀況，政府在香港是否擁有高度自治、民主自由等前題下，去決定是否繼續對港的最惠待遇。