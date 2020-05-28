投資基金公會不建議實施企業版同股不同權上市公司　採取混合結構

港交所（0388）就容許法團實體享有同股不同權（CWVR），即企業版同股不同權的市場諮詢將於5月31日結束，香港基金公會對諮詢文件的發表看法。

公會表示，上市公司的整個管治理念中，「一股一票、同股同權」是重要基礎，但考慮到香港要增強上市中心的地位，明白納入同股不同權的公司是有現實需要。但為保障投資者的利益，公會認為多方面需要加強監管，將會積極與交易所和監管機構溝通。

首先，基金公會建議不應該允許個人與法團的同股不同權混合結構，應容許單一模式，建議先容許單一模式，二選其一，當制度運行兩年後再探討混合結構的可行性。如果港交所容許混合結構，便應採用劃一的日落條款，兩者均不應擁有多數表決權。

基金公會又認為，港交所諮詢文件在生態圈方面的文件字眼較籠統，應更清晰提供相關要求。公會明白難有清楚界線，但仍認為港交所要提供更深入的資料，向市場提供更清晰標準。

建議日落條款先予5年

至於日落條款方面，港交所建議首先以10年為限，屆滿後再延長5年。基金公會建議限期縮至5年，並每次由獨立股東「特別決議」去投票是否延續不同投票權結構，並將投票結果公開，每次延期不超過3年。

另一方面，基金公會表示，諮詢文件提到申請上市以法團身份兩財年持有不少於10%權益，公會建議提高至3個財年，並將持有權益提升至30%，讓法團持有人真真正正有經濟利益，反映在上市公司的貢獻。

而諮詢文件提出投票權最多為股份數目的5倍，公會建議調低至2.5倍或以下，以減低對小股東權益的負面影響。