【美股】憂慮中美緊張關係　三大指數收市倒插　道指跌147點

日本股市5月28日勁升近500點，歐洲股市早段亦承接日股升勢，其中意大利股市重上18000點。美股方面，美國總統特朗普臨收市前不足一小時稱周五將召開記者會，投資者憂慮中美緊張關係再度升溫，三大指數都急轉直下。

【04:35】三大指數收市倒插

道指終止過去兩日升勢，收報25400點，跌147點或0.58%；標指收報3029點，跌6點或0.21%；納指就收報9368點，跌43點或0.46%。

金融股回落，高盛、美國運通及摩根大通都下跌。

【01:35】歐洲股巿造好

英國富時指數收報6218點，升74點；法國CAC指數收報4771點，上升82點；德國DAX指數收報11781點，升123點。

【21:33】道指升145點

道指升勢持續，最新報25693點，升145點或0.6%，標準普爾指數最新報3045點，升9點或0.3%，納指最新報9403點，跌不足1點或0.1%。

【20:32】美向下修訂首季GDP

美國公布截至5月23日當周新申領請失業救濟人數為212.3萬人，預期210萬人，前值243.8萬人。

美國第一季度實際GDP按季修正終值為下滑5%，預期下滑4.8%，前值下滑4.8%。

【16:13】波音盤前升近6%

波音宣佈重啟737 Max飛機生產，現盤前大漲5.68%，報158.02美元。

【16:13】油價回落 紐油跌近3%

油價回落，紐約期油每桶最新報31.88美元，跌0.93美元或2.8%；布蘭特期油每桶最新報34美元，跌0.74美元或2.1%。

【16:01】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升180點或0.7%，最新報25714點，標普期貨最新報3044點，升9點或0.3%，納指期貨升9418點，跌13點或0.2%。

歐洲股市早段上揚，英國富時指數最新報6185點，升41點或0.7%，法國CAC指數最新報4737點，升48點或1%，德國DAX指數最新報11752點，升95點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報7223點，升48或0.7%，意大利MIB指數最新報18188點，升278點或1.6%。