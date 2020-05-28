長和就歐盟委員會否決3英國與O2合併上訴　獲歐盟普通法院判得值

長和（0001）旗下3英國於2015年擬與同業O2合併，惟在2016年遭到歐盟委員會否決。公司今日指出，對歐盟普通法院裁定公司反對歐盟委員會否決3英國與O2合併的上訴得直，表示歡迎。

長和指出在訴中表示，歐盟委員會審理該合併以及其他歐洲電訊商等合併取向，是以錯誤的成見作導引，以為每個歐盟成員國需要至少4家流動網絡電訊商，才可以維持市場競爭。

長和認為這取向無視市場實況，無疑歐洲以至全球各地許多合併成功案例，曾為市場帶來重大投資﹑網絡改善﹑以及因流動網絡營運合併帶來利益的種種明證。

稱會細閱法院判決

長和指出，歐盟委員會的取向煞停或妨礙了多項本來能為歐洲消費者，及電訊行業帶來新投資﹑創新﹑裨益的重要電訊業整合方案。

按法院決定，委員會有需要重新審視對電訊業合併的評核取向，長和指出會細閱法院的判決，其會在適當時候作出更詳盡評論。

3英國於2015年3月，提出以逾1,100億元，收購O2，若交易完成3英國擁有逾3,000萬名用戶，成為當地最大電訊營運商。英國當地電訊營運商數目，將由4個減至3個。當時長和指出，交易有待監管機構審批，預期交易可以2016年6月30日完成。惟最終歐盟委員會於2016年5月反對，導致交易告吹。當時長和表示非常失望，考慮各種對策，包括可能提出上訴。