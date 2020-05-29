【持續更新】恒生指數半日跌164點　再失23000點　銀行股全面向下

中美糾紛持續，加上港區國安法立法，也影響投資市場情緒，市場關注大市走勢。

【12:03】恒指半日跌164點

恒指半日跌164點，中午收市報22968點；國指中午收市報9529點，跌21點。

金融股今早表現疲弱，其中滙控（0005）跌2.2%，中午收市報36.2元，中銀（2388）跌1.1%，中午收市報21.6元，渣打（2888）跌4.5%，中午收市報36.9元，恒生（0011） 跌3%，中午收市報117.8元。

保險股亦向下，友邦（1299）跌2.6%，中午收市報63.05元，保誠（2378）跌1.1%，中午收市報101.2元，宏利（0945）跌2.4%，中午收市報97.35元。

港交所（0388）則逆市上揚，中午收市報270.6元。

科技股方面，阿里（9988）升0.6%，中午收市報194.7元，騰訊（0700）升0.05%，中午收市報408.4元，小米（1810）升1%，中午收市報11.94元，美團（3690） 今日再創新高，中午收市報138.7元，升1.2%。

至於宣布配股的吉利（0175），今早股價曾低見10.4元，中午收市報10.62元，跌9.4%。

【11:33】內地股市半日高收

內地股市半日高收， 上證中午收市報2846點，升不足1點或0.01%，深成中午收市報10704點，升51點或0.5%，滬深300中午收市報3857點，升不足1點或0.01%，創業板中午收市報2076點，升21點或1%。

【10:30】中生製藥急升8% 瑞信調升目標價至13.2元

中國生物製藥（1177）昨公布首3月業績，收入及盈利持平，派季度股息2港仙。公司表示，集團多年的高強度研發投入已經進入收成期，各創新平台逐漸成熟，連續的大手筆研發投入確保每年度都有新產品推出，新產品已經成為並將持續成為集團業績增長的主要拉動力。

瑞信將中生製藥評級升至跑贏大市，目標價上調至13.2元。中生製藥今早升逾8%領漲恒指，最高見12.38元。

【09:46】國美逆市曾升一成 獲京東「加持」

國美﹙0493﹚逆市一度大升逾一成，最新報0.98元，升7.69%。該公司公布，向經營京東網上商城的JD.com International Limited發行本金額1億美元的可換股債券，倘悉數換股將佔擴大後股本約2.8%。

【09:42】聯合創辦人減持 美團仍逆市升

美團點評﹙3690﹚聯合創辦人王慧文周二(26日)以每股平均價136.89港元，沽售200萬股B類股份，套現約2.73億元。不過，美團現仍逆市升1.16%，報138.6元

【09:40】亞太區股市普遍向下

美國總統特朗普表示，會就最近中國情況作出回應，並在當地時間周五會舉行記者會。今早亞太區股市普遍向下，日股跌117點或0.5%，最新報21799點，澳洲ASX 200指數最新報5778點，跌72點或1.3%，台灣加權指數最新報10870點，跌73點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2019點，跌9點或0.5%。

【09:30】港股瀉逾300點

恒指報22826點，瀉306點或1.32%：國指報9455點，瀉96點或1.01%。

吉利配股集資，急瀉一成，報10.54元，表現差絕藍籌。

【09:28】內地股市悉數低開

內地股市悉數低開，上證最新報2835點，跌10點或0.4%，深成最新報10615點，跌38點或0.4%，滬深最新報3838點，跌18點或0.5%，創業板最新報2049點，跌5點或0.3%。