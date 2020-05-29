【騰訊概念股】移卡（9923）暗盤早段微升4%　專家冀首日升2成

移卡（9923）今日﹙29日﹚公布招股結果，下周一正式掛牌上市。有專家認為，「無現鈔化」的大趨勢下，有利移卡長遠發展。但同時有分析指，電子支付行業競爭大，移卡前景未敢過分樂觀。

近期新股隻隻熱爆，騰訊控股（0700）概念股、內地支付平台移卡（9923）今日公布招股結果，比市場預期更要踴躍，超購640倍，一手中籤率僅10%。

根據耀才暗盤報價顯示，移卡暗盤早段高見17.3元，較招股價16.64元升約4%，一手400股每手帳面賺264元。

移卡（9923）下周一掛牌，一手中籤率僅10%。（移卡官方網頁）

據招股書顯示，移卡2019年全年收入按年大增1.27倍，至22.58億元人民幣，期內更是轉虧為盈，錄得8,466萬元純利。旗下的活躍支付服務客戶，2018年底380萬名，增長2019年底的530萬名。是次上市所集得的款項淨額，將有20%用作於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃，以擴展客戶群及增加交易量。

張智威：「無現鈔化」趨勢利好移卡發展

信誠證券聯席董事張智威表示，「640倍好犀利」，國際配售亦超額12倍，加入昨日和今天的大市氣氛不錯，「跌唔落」，預期移卡今日暗盤可有雙位數的升幅。若然暗盤只升約半成，相信有水位可以追上。

張智威睇好移卡具備騰訊概念，ATM的表現的優於大市，相信移卡的新經濟概念，加上在「無現鈔化」的大趨勢下，移卡近年的用戶數目大增，相信投資者亦可以長期持有。

在「無現鈔化」的大趨勢下，張智威睇好移卡未來發展，相信可長期持有。（資料圖片）

許繹彬：平地一聲雷

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬更睇好移卡首日表現，更形容是「平地一聲雷」。他解釋指，由於近期比較少以「騰訊概念」、「阿里概念」的股份上市，移卡有可能是「先頭部隊」，帶頭牽領一些騰訊或阿里有關的公司分拆來港，有可能再次造就當年閱文集團（0772）、易鑫集團（2858）的新股潮。他認為移卡首日升幅可以高達2成以上，並不受大市氣氛影響。

不過，長遠而言，許繹彬質疑移卡的業務拓展，由於其業務較為單一，只能夠做騰訊的生意，「染指唔到其他公司生意」，加上日後電子支付行業的興起，相信競爭更大，除非騰訊能夠壟斷市場，否則無法取得絕對的市佔率。

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑同樣對移卡的長遠發展看法保守，由於目前市況偏淡，而且其認購反應未及早前多隻「B股」熾熱，加上短期內美國總統特朗普將針對香港的問題有所行動，而且在周五上市的新股一般反應較差，要密切留意暗盤反應。