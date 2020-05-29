在美上市20年的網易，正式啟動來港第二上市。港交所正式通過這家內地遊戲公司的上市聆訊，據初步招股文件，中金、瑞士信貸和摩根大通擔任聯席保薦人。

據文件，本次計劃將所得款項淨額用於：豐富海外市場的在綫遊戲內容並增強全球研發及遊戲設計能力，以加強影響力；投資國際遊戲開發商、IP 等以探索全球機遇；豐富及提升創新能力；一般企業用途。

網易現時股東結構，由丁磊（網易創始人兼首席執行官）持股約 44.7%、Orbis Investment Management Limited 持股約 5.1%。

丁磊發股東信：離用戶更近 熱愛將迸發出更大力量

CEO丁磊發表名為《相信熱愛的力量》的股東信，指「網易的股價無論是提升倍數，或是年複合增長率，都有良好的表現。我們每季度為股東分紅，也已經堅持了6年。這是一個好的趨勢，它代表了我們與投資人分享成長的意願，也代表了網易仍像少年般蓬勃與充滿活力。」

透過來港第二上市，丁磊指，要將「網易」這個久經時間考驗的品牌帶回中國。「相信立足於這個熟悉無比的市場，離我們的用戶更近，熱愛將迸發出更大力量。」

覆蓋全中國逾10億用戶

網易從中文門戶網站、媒體及電子郵件服務起家，現在發展成為全球領先的遊戲開發和運營商，同時擁有創新且成功的智能學習平台、綫上音樂平台、自營互聯網屬性零售品牌、資訊傳媒平台等，覆蓋全中國超過10億用戶。