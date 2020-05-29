數碼港投資創業基金　向4間初創企業合共注資2820萬元

數碼港宣布，今年首5個月有4間碼港初創企業，成功透過「數碼港投資創業基金」注資共2,820萬港元（364萬美元），包括AQUMON、CapBridge、GetLinks及OneDegree，並帶動額外共同投資，總融資額達2.59億元（3,340萬美元）。

4間獲基金注資的初創企業涵蓋金融科技、保險科技及人力資源管理科技範疇，包括研發人工智能機械人投資顧問的AQUMON、提供私募融資平台的CapBridge、設立人才招聘平台的GetLinks和近日獲香港保監局頒發虛擬保險牌照的OneDegree。

數馬港主席料本港初創可成功轉型

數碼港主席林家禮表示，基金能協助優秀數碼科技企業獲取融資，推動業務發展。縱使受艱難宏觀因素影響，深信本港初創企業定能迎難而上，把握各行各業進一步數碼轉型的需求，轉危為機。數碼港未來繼續發掘及投資在更多具潛質的初創企業，促進協同效應，為本港創投市場注入新動力。

他指出基金一直扮演先導者的角色，透過注資至有潛質的初創企業，從而帶動專業科技投資者攜手推動共同投資，協助優秀數碼科技企業獲取融資，推動業務更上一層樓。縱使受艱難宏觀因素影響，深信本港初創企業定能迎難而上，把握各行各業進一步數碼轉型的需求，轉危為機。數碼港將繼續發掘及投資在更多具潛質及實力的初創企業，促進協同效應，為本港創投市場注入新動力。