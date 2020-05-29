【持續更新】道指跌幅收窄　納指上揚收復9400點

美國總統特朗普即將就處理中國最近對香港政策，舉行記者會。在舉行記者會前夕，亞太區股市向下，歐洲股市早段亦隨之下跌。

【21:59】納指升幅擴大

道指跌幅收窄，最新報25315點，跌84點或0.3%，標準普爾指數最新報3025點，跌4點或0.2%，納斯最新報9407點，升38點或0.4%。

【21:55】夜期低水213點

夜期最新報22748點，跌21點，低水213點。

【21:33】美三大指數早段疲弱

美國三大指數早段疲弱，道指早段跌137點或0.5%，最新報25263點；標準普爾指數最新報3020點，跌9點或0.3%，納指最新報9375點，升6點或0.1%。

【19:11】美三大指數期貨跌幅收窄

道指期貨跌幅收窄，最新報25365點，跌91點或0.4%，標普期貨最新報3031點，跌6點或0.2%，納指期貨最新報9440點，跌19點或0.2%。

【16:07】美三大指數期貨向下

美國三大指數期貨向下，道指期貨跌207點或0.8%，最新報25250點，標普期貨跌23點或0.8%，最新報3014點，納指期貨最新報9396點，跌64點或0.7%。

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報6159點，跌59點或1%，德國DAX指數最新報11596點，跌184點或1.6%，法國CAC指數最新報4712點，跌58點或1.2%，西班牙IBEX指數最新報7149點，跌75點或1%，意大利MIB指數最新報18202點，跌148點或0.8%。