【港版國安法】香港若失特殊待遇　瑞信料有四個行業受影響

「港版國安法」於昨日（28日）正式通過，美國國務卿蓬佩奧早前已表明，一旦法案通過，美國不再承認香港自治。而美國總統特朗普亦表示，將於當地時間周五（29日），就中國事宜舉行記者會，市場關注華府會否撤銷的香港特殊待遇地位。

一旦失去特殊待遇地位，究竟對香港的影響有多大呢？瑞信發表報告，直言本港有四大行業或受潛在影響，其中地產行業遭受的損失或最大。

美國現時據1992年通過的《香港關係法》，給予香港有別於中國的待遇，並且視本港為「獨立關稅區」，瑞信發表報告，表示美國一旦取消上述最惠待遇，有四大潛在行業將受影響。

美國總統特朗普亦表示，將於當地時間周五（29日），就中國事宜舉行記者會。（資料圖片）

地產行業：NAV將收縮

瑞信估計，中美關係緊張，可能令本港的商業活動放緩，寫字樓及零售物業需求將減少，發展商或需要減租，去維持出租率處於高水平。

該行指，在最悲觀情況下，辦公室及零售租金有機會在今年首季再跌20%，重回2008至2009年的平均水平，至於樓價方面，估計將再跌10%，延續自去年6月的調整，整個調整幅度或擴大至16%。

住宅物業方面，收入不穩定將削弱市民負擔能力，但若果放寬樓市「辣招」，或可抵消部分樓市需要減弱的影響。因此，基於以上預測，瑞信料本地發展商及收租股資產淨值（NAV），將分別減少14%及18%。

瑞信估計，中美關係緊張，可能令本港的商業活動放緩，寫字樓及零售物業的需求減少。（資料圖片）

航空業：直接影響航運需求

國泰（0293）約有兩成收入來自美國航線。一旦收緊兩地簽證及增加關稅，將直接影響航運量需求，瑞信估計，美國空運量每下降1%，將損害收入約2.5%。

港口業務料受影響

瑞信表示，港口業務預料受關稅上升而影響，特別是長和（0001）。不過，去年香港和中國港口業界，合計只佔集團EBITDA 2%，估計來自香港的港口貢獻不足1%。

目前國泰（0293）約有兩成收入來自美國航線。（資料圖片）

科技企業：敏感產品不再享豁免權

瑞信相信，一旦香港失去特殊待遇，依據「301條款」享有的關稅優惠將會取消，而敏感產品如半導體晶片及設備，將不再享有進口到香港的豁免權。瑞信續指，這會直接影響在本地有生產基地的科技公司，如ASM太平洋 （0522）；但對智能手機組件製造商影響不大。

長遠：金融中心或被削弱

除以上四大行業外，瑞信亦指出，長遠而言香港若失去稅務優惠、企業信心動搖或引發資金外流，國際商業及金融中心的地位可能會被削弱，長遠不但影響以上行業，還包括保險等更多不同行業。