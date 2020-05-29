中國《政府工作報吿》起草組：2020年政策執行面臨兩大挑戰

2020年只剩7個月了，對於如何落實2020年《政府工作報吿》，中國官員表示，政策執行面臨兩大挑戰。

中國《政府工作報吿》起草組成員、中國國務院研究室黨組成員孫國君指出，一份好的報吿，不僅要起草好，關鍵要落地見效。

《政府工作報吿》審議通過後，接下來就是抓落實。確實如記者所說，2020年已經過去5個月，滿打滿算，只剩7個月的時間。抓落實任務尤其繁重。可以說，刻不容緩，分秒必爭。為了做好報吿落實工作，需要做好如下幾個方面：

一是第一時間明確責任分工。中國國務院將第一時間召開常務會議，對《政府工作報吿》進行分工。報吿提出來的任務、措施，逐項進行分解，明確牽頭部門、參與部門、時限要求，要求各負其責，確保落實。一刻也不耽擱，就是要盡最大努力搶時間、搶進度。

政策措施須及時推出

二是及時出台配套操作政策。報吿中提出的主要政策舉措，在前期研究中已有實施方案。對前期出台的減稅降費、貸款還本付息等政策，延長執行期限是自動執行的。有些政策需要有關部門再出臺細則，也會第一時間發佈。在抓落實過程中，要深入實際、深入基層、深入群眾，及時推動解決實際困難和問題，根據形勢變化調整完善政策，確保政策實施效果達到預期。

三是加強督辦督查。中國國務院辦公廳要建立《政府工作報吿》督查總枱賬，定期對賬督辦，結合組織開展國務院大督查、專項督查和專題調研，推動各項重點工作落地見效。

具體實施過程中還有哪些難點？

孫國君介紹，一、中國的政策需要根據形勢變化不斷完善。整體上來說2020年形勢特殊，存在很多難以預料的不確定性。政策一定是要適應形勢的變化來調整，並且這種調整的時效性要特別快。

二、任何政策從出台到實施到見效都需要一定的時間，中國政府要儘可能把這一時滯壓縮到最短。為什麼2020年《報吿》裏提出了很多直達的概念，比如財政裏面的2萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）要建立特殊轉移支付機制，要直達基層政府，要直接惠企利民，包括金融裏面也提到要有一些直達實體經濟的辦法。如果特殊時期不採取這些特殊辦法，可能落實時滯就會產生。