中國6月面臨考驗？　《彭博》﹕將出現2.7萬億元人民幣資金缺口

中國想保持借貸成本低位，現在卻受到流動性緊縮、融資缺口問題，6月恐有至少2.7萬億元（人民幣‧下同）缺口。

人民銀行行長易綱在兩會期間指出，下一階段，中國穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將按照政府工作報吿提出的要求，綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕。

但分析指出，中國恐面臨融資缺口。

《彭博》報道，中國6月將有許多短期銀行債和政策性貸款到期。如有5,000億元、2,400億元的中期借貸便利（MLF）分別於6月8、19日到期；近1.4萬億元可轉讓定期存單到期；須事先騰出6,000億元供地方債、央行債發售等等。

澳盛銀行（ANZ）經濟學家邢兆鵬表示，6月會是中國銀行業最艱辛的時候，屆時將借貸成本會波動更大、難以預測甚至更高。當局很可能會下調存款準備金率或最快下週調高將中期政策性貸款利率，且人行通過短期工具向銀行系統注入3,000億元人民幣，稍早也有注入資金的類似行動。

野村料人行降準100基點

大行野村亦認為，人行會降準，在未來幾周內最多下調100個基點，這將是中國繼1月、3月後2020年第3次降準。天風證券分析師也說，人行應會降準以確保現金供應充足。

《路透》報道，人行公開市場近幾日連續大額淨投放，銀行間資金供給得到改善，不過因29日是月末最後一個交易日，可跨月的隔夜回購價格依舊持堅，下行幅度微弱，七天期品種也總體變化不大。

中國華北一銀行交易員表示，人行連續大額淨投放後，「融出比28日的多，（但）29日隔夜就跨月了，價格沒漲就不錯了。」

對於回購價格走勢，她認為，正常情況下會下跌，但因逆回購到期量大，且後面還有大量MLF到期，目前來看對資金價格下行空間不宜過於樂觀。當然，這要看央行如何操作後才能做進一步判斷。