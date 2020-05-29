蘋果手機在華減價　iPhone 11售價8折起

手機市場風雲變化，下稱華為被美國"封殺"，蘋果卻在中國市場拼了，手機大幅減價。

中國媒體《中國基金報》5月29日報道，蘋果宣佈官方上線優惠活動，iPhone11全系產品8折起，新品iPhone SE全系減價200元人民幣。

受疫情影響，此前iPhone迎來全球關店「熱潮」，但在中國區卻逆勢增長。據報道中，蘋果4月在中國賣出390萬部iPhone，較3月的156萬部增長160%，其中新款iPhone SE的貢獻能夠佔到近25%的銷量。

蘋果通過多家官方零售店出售商品，其中包括天貓官方旗艦店。根據電商技術和營銷公司WPIC的數據，蘋果今年4月通過天貓官方旗艦店銷售的產品金額按年增長40%，達到1.274億元（美元‧下同）。通過天貓實現的iPhone銷售額則按月增長33%，超過8,000萬元。

蘋果服務收入有改善

與此同時，還有跡象顯示蘋果的服務營收有所好轉。雖然蘋果擁有Apple Music和iCloud等許多服務，但目前只能根據App Store的中國消費者支出進行估算。根據應用開支追蹤公司Sensor Tower的數據，2020年4月的這一數字為15.3億元，按月增長7%。

蘋果2020年4月中旬發佈了第二代iPhone SE，隨後在中國開售。這款產品起價為3,299元人民幣，不過有趣的是，發佈後沒多久，一些電商平台就開始拿它來進行促銷，其優惠的價格在2,800元人民幣左右，這也從側面提振了它的銷量。

iPhone SE售出100萬部

調查的報吿顯示，雖然iPhone SE在今年4月末才上市銷售，但卻佔到4月蘋果390萬部iPhone總銷量的25%左右，其出貨量近100萬部，這也從側面說明瞭，它的性價比還是很受用戶追捧的，雖然外形延續了iPhone 8的樣子，但A13處理器的升級，還是提供了跟iPhone 11系列近乎一樣的使用感受。

有分析人士表示，形勢依然嚴峻。不光是蘋果，所有智慧手機廠商都是如此。蘋果當前形勢之所以嚴峻，是因為經濟環境還沒有那麼好，消費者的情緒也沒有恢復到正常水準。蘋果在這一檔次唯一的一款產品就是iPhone SE，而小米或華為等企業卻可以通過低價產品吸引消費者。