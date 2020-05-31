【大盤漫談】遊戲晶片王者Nvidia強勢回歸！﹙伽羅華﹚

圖形處理器（GPU）霸主英偉達（Nvidia）曾因2015年初的比特幣挖礦瘋潮，四年間股價大升12倍，成為華爾街無人不曉的神級股；但好景不常，2018年底比特幣泡沫爆破，公司的挖礦機業務受創，拖累股價跌近一半。不過，這間以挑戰電玩技術極限聞名的半導體企業，近期強勢回歸，股價更創新高，靠的卻非其一向主打的遊戲業務。

在新冠大流行尚未完全退卻下，Nvidia早於業績公布日（5月22日)創下361.05美元的收市新高，是少數屢創新高的納指大盤股，今年以來股價已累升5成，長線要突破400美元大關的難度應不太大，只是短線或需先行整固。按上周五收市355.02美元計，預測市盈率41.92倍，最新市值為2,088.3億美元。

Nvidia近期股價之所以跑贏高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等半導體股，部分原因是後兩者等公司乃中國科技巨頭華為的主要晶片供應者，而華為慘遭美國商務部升級打壓，導致其收入下跌。相反，稍為遠離中美政治漩渦的Nvidia所受影響較少。

無懼疫市股價創邁向400美元關

從Nvidia公佈2020年首季度業績中，可以窺見其股價強勢的另一原因，就是數據中心業務表現令人刮目，季度收入按年勁升80%，至11.4億美元，首度為公司錄超過十億美元的季度收入；主力的遊戲業務收入則錄得13.4億美元，按年升27%，但其佔整體收入的比例由上年度的一半稍降至本季的43.5%，主要是數據中心業務強勁而令有關比例受到攤薄。

在遊戲及數據中心業務均有不俗的表現下，Nvidia季內整體收入錄得30.8億美元，按年升39%，淨利潤為11.2億美元，按年升106%，兩者均勝預期，絲毫未見受新冠疫情影響的痕跡。

當然，Nvidia能夠重振雄風，遊戲業務仍是主力。受新冠疫情影響下，各國近月實施「居家令」，機迷難得機會瘋狂打機，與電玩有關的雲業務需求急速增長。根據Newzoo的中性情景預測，2020年雲遊戲產業收益可望達3.56億美元，至2023年底，雲遊戲的市場規模達到32億美元，四年間增長近8倍，是電玩業界的新增長點。

作為高端電腦成像領域的王者Nvidia，2018年率先在顯示卡中引入光線追蹤（ray tracing）技術，積極推動遊戲玩家升級硬體，令Nvidia重奪頭號對手AMD在這方面的優勢。一般而言，支援雲端遊戲的運算能力由數據中心產生，最終的視頻影透過網絡傳送給遊戲玩家，故此對數據中心的硬體規格要求頗高，這也是Nvidia技術優勢所在。此外，Nvidia引入光線追蹤的技術，正好強化雲端遊戲的發展，某程度提高數據中心業務的增長。

Nvidia據中心業務表現令人刮目。﹙資料圖片﹚

收購Mellanox強化數據中心業務

值得一提的是，Nvidia今年4月底完成對Mellanox總值70億美元的收購。Mellanox主要為數據中心製造零部件，Nvidia通過收購可進一步鞏固其數據中心的市場份額。據管理層提供的盈利指引，預計第二季收入為36.5億美元，當中低雙位數百分比（約14%）來自Mellanox的貢獻。這意味撇除Mellanox後，第二季收入約31.4億美元，較剛公佈的首季收入30.8億美元僅高2%，究竟按季增長放緩是與消化收購的後續成本有關，還是有其他原因，需要觀察公司未來幾季業績表現。

無論如何，首季亮麗業績顯示，Nvidia在數據中心業務是押對了注。5月中，首款基於安培（Ampere）架構的GPU NVIDIA A100已全面投產並向全球客戶交付，這款建基於7納米工藝的GPU，是NVIDIA打造其DGX A100人工智慧系統的核心。系統整合了八枚 A100 GPU，組成的GPU巨獸提供前所未見的加速能力，售價約20萬美元，瞄準互動式AI及支援深度學習的數據中心，有望成為新的增長動力。

人工智慧GPU面世需求看俏

隨著近年企業對雲計算的需求持續增加，吸引Amazon、微軟（Microsoft）及Alphabet（Google 母公司）等科網巨頭積極擴大數據中心的建設，特別是新冠疫情期間，雲計算成為這些公司業務的主要增長動力。GPU因為有並平計算的優點，相較CPU更適合作為數據運算的「加速器」，故此被廣泛使用在大數據、人工智慧（AI）及深度學習（Deep learning）的應用上，所以Nvidia一直致力升級其GPU的硬體功能。

市場預計基於安培架構的NVIDIA A100第二季度起將大舉拉高投片量，而本輪雲廠商的資本支出上行周期應至少能持續到三季度，Nvidia又怎能不看高一線。