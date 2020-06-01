【新冠肺炎】IMF料今年全球經濟萎縮逾3％　170國人均收入負增長

新型冠狀病毒肺炎疫情分階段在全球擴散，經濟因此遭受沉重打擊，有預計稱2020年全球有170國人均收入為負增長。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）受訪時指出， 2020年全球經濟預計萎縮超過3％，2021年全球經濟將強勁反彈，全球增長預計達到5.8％。

這是基於新冠肺炎疫情不會發生第二波大流行的假設，但這裏預期的反彈不足以達到危機前的基線，換句話說，基金組織預計2021年經濟的復甦只是部分復甦。 同時，由於實行有效的財政刺激措施、採取有效措施提振消費者信心、或因數字經濟加速使經濟更有活力，這些可能性使一些經濟體更快速地反彈。

旅遊業受疫情影響嚴重，拉低了整體經濟增速。圖為，2020年5月11日中國上海，在新冠肺炎疫情關閉後重新開放的迪士尼主題公園。(AP )

格奧爾基耶娃指出，「我們此刻正在經歷的危機與其他危機截然不同。實際上，新冠肺炎疫情比大蕭條以來世界所經歷的任何事情都更為影響深遠，它也帶來了前所未有的挑戰。我們預計今年將有超過170個國家出現人均收入負增長。」

據路透社早前報道，根據路透調查，只有不到五分之一的分析師認為全球經濟可出現V型復甦。路透過去幾周對超過250名分析師的調查顯示，多數主要經濟體2020年衰退程度將較之前預期的更嚴重。

美國銀行全球經濟研究主管伊森·哈里斯（Ethan Harris）說，「從許多方面來說，全球經濟前景類似一條障礙賽跑道。第一步，經濟跌入一個大坑，第一季從中國開始，然後第二季到世界上其他多數地方，第三季延伸至一些新興市場。第二步是嘗試在不會導致疫情再次來襲的情況下重啟經濟。第三步是應對信心波動對耐久財支出的滯後影響、財政和貨幣刺激過早最大化的風險以及隨時可能爆發的貿易和科技戰。」