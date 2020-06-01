【持續更新】恒生指數維持逾700點升幅

上周美國總統特朗普宣布，將取消香港特殊地位，並制裁香港官員。港股今早不跌反升。

【14:20】恒指午後維持逾700點升幅

恒指在午後維持逾700點升幅，最新報23710點，升749點；國指最新報9842點，升281點。

【12:03】恒指半日升740點

恒指中午收市報23701點，升740點；國指中午收市報9834點，升273點，成交額為924.4億元。

內房股今早表現突出，碧桂園（2007）升7.3%，中午收市報9.88元，潤地（1109）升5.2%，中午收市報32.15元，融創（1918）中午收市報33.95元，升9.1%，恒大（3333）中午收市報17.24元，跌6.2%。

科技股亦上揚，騰訊（0700）升4%，中午收市報426.8元，阿里（9988）升4.4%，最新報202.8元，美團（3690）升0.5%，中午收市報147.4元，小米（1810）升1%，中午收市報12.14元。

地產股方面，新地（0016）升6.5%，中午收市報94.75元， 恒地（0012）升4.3%，中午收市報28.85元，新世界（0017）升4.5%，中午收市報8.16元。

【11:50】A股半日上揚

內地股市半日上揚，上證中午收市報2908點，升56點或2%，深成中午收市報11073點，升327點或3.1%，滬深300中午收市報3960點，升93點或2.4%，創業板中午收市報2149點，升63點或3%。

【11:18】科技股上揚 美團再創新高

騰訊（0700）升3.8%，最新報426元，阿里（9988）升4.4%，最新報202.8元，小米（1810）升1.5%，最新報12.2元，美團（3690）再創新高，最新報147.9元，升0.8%。

【11:02】恒指曾升逾800點

恒指升幅曾逾800點，最新報23740點，升779點；國指最新報9853點，升292點，成交額為772.8億元。

【10:55】內房股走高 融創升9%

美國總統特朗普周五記者會措施不如預期強烈，帶動人民幣反彈，本港內房股早上大幅反彈。

融創（1918）升逾9%，報33.95元；旭輝（0884）升近11%，報6.17元；中國奧園（3383）升逾8%，報8.89元；時代中國（1233）升逾8%，報12.3元。

【09:40】日本股市重上22000點

亞太區股市普遍上揚，日本股市重上22000點，最新報22078點，升200點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5774點，升19點或0.3%，台灣加權指數最新報11058點，升116點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2055點，升26點或1.3%。

【09:35】港股升幅曾逾700點

港股今早高開後升幅擴大，曾升逾700點，最新報23636點，升675點；國指最新報9789點，升228點。

【09:27】滬深股市齊高開

內地股市輕微高開，上證最新報2871點，升19點或0.7%，深成最新報10837點，升91點或0.9%，滬深300最新報3901點，升34點或0.9%，創業板最新報2105點，升18點或0.9%。

美元兌港元於亞洲交易時段上揚，最新報7.7517，升5點子。【09:24】港股高開578點

港股今早高開578點或2.52%，報23539點；國指開市升220點或2.3%，報9781點。

騰訊（0700）升2.2%，報419.4元；滙控（0005）升0.8%，報36.2元；友邦（1299）升3.4%，報65元，中移動（0941）升2.8%，報55.56元；阿里巴巴（9988）升2.9%，報200元；美團點評（3690）跌1.1%，報145元。