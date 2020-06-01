日韓5月製造業活動均見新低　韓半導體出口由負轉正

日本和韓國5月製造業活動以全球金融危機以來最快幅度萎縮，製造商正努力應對新型冠狀病毒肺炎疫情對需求的衝擊。

綜合媒體6月1日報道，數據顯示，日本5月製造業採購經理人指數（PMI）從3月的41.9降至38.4，創2009年3月以來新低。調查顯示，5月日本製造業產出、新訂單和未交付訂單均以金融危機以來最快速度萎縮，因為政府實施的疫情封鎖措施使經濟活動暫停，損害了消費者信心。

不容忽視的是，日本京都大學心理學研究機構預測，日本失業率每上升1%，就會有2,400人自殺。如果疫情能在一年內消退，那麼2021年3月份日本的失業率將在6%左右，同時自殺人數將上升到3.4萬人左右。如果疫情持續兩年，到2022年的3月份日本的失業率將會升至8%，自殺人數將超過3.9萬人。

另一方面數據顯示，南韓5月製造業採購經理人指數從4月的41.6降至41.3，創2009年1月以來新低，連續第五個月低於50榮枯線。分項數據方面，衡量新訂單和出口訂單的指數略有上升，但仍處於嚴重衰退中。工廠產出以有記錄以來第二快速度下降。

此外南韓政府公佈，5月出口按年下降23.7%，至348.6億美元，連續第三個月下降，因全球疫情封鎖措施打壓了海外需求，但降幅較4月的25.1%有所放緩。剔除日曆效應外，每個工作日的平均出口下降了18.4%，而4月份下降了18.3%。

值得關注的是，從出口品目來看，南韓半導體出口時隔18個月由負轉正，出口總額和日均出口額分別增長7.1%和14.5%，診斷試劑盒等生物保健、電腦等非接觸式產品出口表現良好。

南韓國行最新的聲明說，韓國經濟受疫情影響在第一季度大幅下滑，但有望逐漸恢復。在政府多項民生政策刺激下，國內消費有望在2020年下半年實現正增長。受半導體等資訊科技產業拉動，設備投資有望小幅增加，但其他產業的投資將呈現緩慢恢復趨勢。