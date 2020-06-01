美國議員將提議案　禁美國企業及公民投資與中國軍方關聯企業

美國國會一群共和黨議員計劃將公佈一項議案，阻止美國民眾投資與中國軍方有關連的外國國防企業，成為阻止美國資助中國企業的最新舉措。

《路透》報道，眾議員Mike Gallagher、Jim Banks及Doug LaMalfa計劃提出這項法案，要求美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）向國會提交報吿，列出與中國軍方之間有重大合約、關連或獲得支持的外國國防企業。

根據這項法案，在上述報吿提出後的六個月，美國企業及公民將必須縮減與這些企業的關係，並且將被禁止對這些企業進行新投資。

中美關係因香港問題再生嫌隙。（Reuters）

「一方面，國會要求納稅人幫助提升我們的軍力，以與中國抗衡；而另一方面，美國大型投資基金卻把大量美元投入中國的軍事工業基礎，」Banks在聲明中稱。「我們需要消除認知上的分歧，停止資助我們在全球的主要對手崛起。」

美國與中國之間的爭奪已從貿易和科技領域延伸至資本市場，兩國關係因有關新冠疫情源頭的爭論而進一步惡化。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，政府將研究出辦法保護美國人對中國企業的投資，加大向中國企業施壓，要求他們遵守美國會計和資訊披露規定。

參議院5月稍早通過一項法案，可能阻止一些中資企業赴美上市，除非它們遵守美國的審計和監管準則。