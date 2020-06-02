黑人億萬富翁呼籲美國為奴隸制賠償

綜合媒體6月1日報道，美國經濟復甦進程遭到抗議活動打擊。美國警方粗暴執法殺死黑人佛洛德（George Floyd）引發的全國性抗議運動已經進入第六天，事態並無緩和跡象，甚至開始蔓延至歐洲。

市場人士對美股前景表示憂慮。瑞銀證券表示：「美國爆發的大規模抗議活動已經使特朗普（Donald Trump）的支持率下降，美國股市從目前水準進一步反彈正變得愈發困難，但與此同時，我們也預計美股不會大幅下跌，因此標準普爾500指數可能在區間波動。」

花旗銀行警吿稱，當前美股反彈「已嚴重失真」，該投行警吿投資者持有「儘可能多的現金」。

許多大型公司正在評估最近幾天發生的暴力事件，並臨時改變了運營安排。

示威活動將嚴重影響美國經濟復甦。圖為，2020年5月30日，美國各地的示威者走上街頭，抗議弗洛伊德之死。（AP）

值得關注的是，被稱為「美國首位黑人億萬富翁」的羅伯特·約翰遜（Robert Johnson）呼籲美國應為奴隸制支付數萬億美元的「賠款」。「財富轉移是必須的，」這位74歲的黑人娛樂電視台（BET）創始人羅伯特·約翰遜6月1日在接受CNBC採訪時說，「因為200多年的奴隸制，（黑人）工人的無償勞動，是一種財富轉移。（黑人）被剝奪受教育的機會，這是收入和財富積累的主要驅動力，這也是一種財富轉移。」

羅伯特·約翰遜說，「在資本主義社會，當你被剝奪某些權利時，損害是一個正常的因素，」他說。「如果這些錢像（新冠）刺激支票一樣進入你的口袋……這些錢將以「消費」的形式迴歸經濟。他還說，黑人擁有的企業也會更多。