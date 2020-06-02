【新冠肺炎】全球CFO看淡疫後經濟　歐洲媒體稱特朗普妨礙抗疫

全球企業CFO們對其業務的負面前景更加確定，對全球經濟的前景亦更加悲觀。歐洲部分媒體認為特朗普在阻礙全球抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。

綜合媒體6月2日報道，在最新《CNBC》全球首席財務官（CFO）理事會季度調查中，近一半（48.8%）的CFO表示，新冠肺炎疫情將在2020年對其公司產生「負面」影響，39%的人則表示將「非常嚴重」負面影響。

《CNBC》全球CFO理事會成員代表著全球一些最大的上市公司和私營公司，共同管理著各個行業超過5萬億美元市值的資產。

新冠肺炎疫情全球蔓延影響多個行業。圖為2020年4月24日，德國柏林，「空椅子」計劃在勃蘭登堡門前設置了近800把椅子，以指出他們行業的困境。 (AP)

在130個理事會成員中，有41位對5月14日至28日進行的調查做出了回應，其中15位來自北美，10位來自EMEA（歐洲、中東和非洲地區）地區，16位來自亞太地區。64%的CFO表示，自4月1日以來，其公司在美國的需求有所下降，其中大多數人將其稱為「大幅下降」。同時，56.4%的CFO稱來自歐洲的需求下降，30.8%的CFO表示來自中國的需求下降。調查結果中的一個亮點是，有28.2%的CFO表示來自中國需求增加，這表明一些公司可能看到疫情過後出現了經濟和消費者反彈。

值得關注的是，美國總統特朗普（Donald Trump）自新冠肺炎疫情開始以來受到的負面評價最多。

近期，歐美之間的衝突越來越多。在特朗普宣佈退出世衛組織（WHO）後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與博雷利（Josep Borrell Fontelles）隨即發表聯合聲明，敦促美國撤回這一決定，稱「必須避免在新冠肺炎病毒大流行期間採取削弱國際成果的行動」。德國外長馬斯（Heiko Josef Maas）稱特朗普的決定是「在錯誤的時間發出了錯誤的信號」。英國政府發言人則表示世衛組織在抗擊這場疫情中扮演重要的角色，並稱英國「沒有計劃撤回我們的資金」。

歐洲媒體對特朗普政府的批評也毫不留情。法國《世界報》5月31日刊文稱，特朗普政府在2020年的春天遭受到了前所未有的考驗：健康危機、失業率飆升以及最近捲土重來的種族主義怒火。每一個危機都帶有「殘酷的形象」，威脅美國人民的生命安全。而到目前為止，特朗普政府並沒有採取任何有效行動來安撫這個目前陷入動盪的國家。

法國《言論報》評論稱，自新冠肺炎疫情暴發以來，美國多次高價搶購或截留德國、法國等盟友訂購的防疫物資，單方面禁止歐洲國家公民入境，並退出世衛組織，這些行為招致越來越多的批評和反感，導致G7成員之間分歧增大，歐美也因此加大了隔閡。

德國新聞電視台6月1日稱，美國的不可預測性，讓歐盟無法相信美國政府。