【持續更新】領展績後續上揚　長建彈逾3%　恒生指數升逾百點

恒指昨日大升771點後，今早延續強勢，高開59點。

【10:03】恒指升幅擴大至逾百點

昨日已公布去年度全年業績的領展（0823），最新報63.35元，升3.3%，基建股方面，長建（1083）升3.4%，最新報41.55元，科技股續上揚，騰訊（0700）升1.6%，最新報436元。

恒指最新報23839點，升106點，國指則下跌，最新報9825點，跌9點。

【09:58】亞太區股市早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升223點或1%，最新報22278點，澳洲ASX 200指數最新報5819點，升不足1點或0.01%，台灣加權指數最新報11135點，升56點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報2074點，升9點或0.4%。

【09:36】傳東亞有意出售中港銀行業務 股價彈逾14%

有傳東亞（0023）擬出售中港銀行業務，今早股價明顯彈升，最新報16.78元，升14.5%，成交額為4,042萬元。

【09:34】華電福新獲提私有化 股價升56%

華電福新（0816）獲提私有化，帶動今早股價上揚，最新報2.36元，升56%，成交額為2.17億元。

【09:29】滬深兩市輕微高開

內地股市今早走勢個別，上證高開不足1點或0.03%，報2916點，深成高開31點或0.3%，報11133點，滬深300最新報3969點，跌1點或0.03%，創業板最新報2164點，升6點或0.3%。

【09:24】港股高開59點

港股今早高開59點或0.25%，報23792點；國指開市跌4點或0.05%，報9829點。

騰訊（0700）升1.6%，報436元；滙控（0005）無升跌，報36.6元；友邦（1299）升2.5%，報67.8元，中移動（0941）無升跌，報55.5元；阿里巴巴（9988）跌0.59%，報201.6元；美團點評（3690）跌0.6%，報149元。