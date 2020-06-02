【新冠肺炎】疫情料致美國GDP　十年內累減15.7萬億美元

根據美國政府公佈的數據顯示，新冠疫情預計將在未來10年內導致美國近7.9萬億元（美元‧下同）的經濟活動減少，名義GDP在這段期間內預計將減少15.7萬億美元。

據美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》周一（1日）報道，根據美國國會預算辦公室（CBO）當天公佈的一項預估數據顯示，即使在全部救助資金都用於抵消疫情影響的情況下，新冠肺炎疫情仍有可能會在未來10年內導致美國近7.9萬億美元的經濟活動減少，名義GDP在這段期間內預計將減少15.7萬億美元。

CBO主任斯瓦格爾 （Phillip Swagel）當天在書面答覆參議員舒默（Chuck Schumer）質詢時表示，企業關閉和社交疏遠政策預計將削減消費者支出，而近期能源價格下跌預計將嚴重減少美國在能源領域的投資，儘管近期的立法將在一定程度上緩解經濟狀況的惡化。

儘管美國經濟遭受本次疫影響較重，但美股近兩個月的走勢卻十分堅挺。（Reuters）

對此報道指出，美國國會此前通過了規模達到2.2萬億元的紓困法案，目前一些議員正在討論另一項規模可能達到3萬億元的措施。

此外根據一些市場研究機構公佈的數據結果顯示，2019年美國名義GDP預測值超過21萬億元，人均GDP預計為6.5萬元左右。

另據美國約翰斯•霍普金斯大學公佈的統計數據顯示，截至目前美國累計確診新冠肺炎病例數為1,808,291例，其中104,799例死亡。