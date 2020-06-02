Apple Pay八達通正式推出　可以iPhone及Apple Watch作支付工具

八達通今日正式登陸Apple Pay。八達通宣布已可以在iPhone及Apple Watch上使用，又指出配合Apple Pay的特快交通模式，客戶在乘住交通工具，透過iPhone及Apple Watch，簡單「嘟」一聲便可以暢通無阻。

八達通公司稱，客戶無須Face ID或Touch ID解鎖，亦無須其他操作使用，交易詳情和結餘即時顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

客戶只需幾個簡單步驟，便可透過「銀包」app或八達通App於iPhone加入八達通，客戶亦可隨時隨地在iPhone上的Apple Pay為八達通增值，無須排隊輪候及使用八達通增值機，最高儲值額為3,000元。八達通強調在iPhone和Apple Watch上開設、使用或增值八達通，並沒有任何額外服務收費。

八達通公司強調，Apple不會知悉用戶去過的地方，買了什麼，在何地購物，以及所用的金額。（歐嘉樂攝）

八達通行政總裁張耀堂表示，很高興宣布萬眾期待的八達通在iPhone及Apple Watch服務面世，憑藉Apple流動裝置在香港的普及程度，加上八達通擁有極高的市場滲透率，公司致力擴大服務範圍，透過這個嶄新平台接觸更廣泛的用戶，加快流動支付在香港的發展。

對於港人較為關心的安全和私隱問題，八達通公司強調Apple不會知悉用戶去過的地方，買了什麼，在何地購物，以及所用的金額。

八達通在iPhone及在Apple Watch，適用於iPhone 8及Apple Watch Series 3或以上型號產品，系統必須更新至iOS 13.5及watchOS 6.2.5版本。客戶如想將八達通加到iPhone，先要打開銀包app並按「+」，然後開啟iPhone的Watch App，再點擊「Wwallet＆Apple Pay」，即可將八達通加到